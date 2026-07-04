Ένα σχόλιο με αφορμή την κριτική που συχνά δέχεται έκανε η Ιωάννα Τούνη, εκφράζοντας την άποψη ότι η αναγνώριση της αξίας της θα έρθει, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, μετά τον θάνατό της.

Η influencer δημοσίευσε την Παρασκευή 3 Ιουλίου ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, στο οποίο εμφανίζεται να ποζάρει στο Μπαλί, όπου ταξίδεψε πρόσφατα.

Μέσα από την ανάρτησή της, η Ιωάννα Τούνη σχολίασε ότι οι άνθρωποι συχνά επικρίνουν και κρίνουν αρνητικά τους άλλους όσο βρίσκονται στη ζωή, ενώ η αξία τους αναγνωρίζεται εκ των υστέρων.

Πιο συγκεκριμένα, έγραψε πάνω στο βίντεο: «Οι άνθρωποι έχουν όμορφα πράγματα να πουν για εσένα, αλλά πρέπει πρώτα να πεθάνεις», ενώ στη λεζάντα της δημοσίευσης πρόσθεσε: «Μετά θάνατον βλέπω να αναγνωρίζεται η αξία μου, συμπεθέρες».