Μια φράση της Κριστίν Λαγκάρντ ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει σενάρια για πιθανή εμπλοκή της στις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2027 και να προκαλέσει έντονες συζητήσεις στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σε συνέντευξή της στην οικονομική εφημερίδα «Les Échos», δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να αποχωρήσει πρόωρα από τη θέση της πριν από τη λήξη της θητείας της τον Οκτώβριο του 2027, εφόσον θελήσει να διαδραματίσει κάποιον ρόλο στη γαλλική πολιτική σκηνή.

«Είναι πιθανό», απάντησε όταν ρωτήθηκε αν θα μπορούσε να εγκαταλείψει νωρίτερα την ΕΚΤ για να συμμετάσχει στη δημόσια συζήτηση ενόψει των προεδρικών εκλογών, προσθέτοντας ότι «μια ευρωπαϊκή φωνή πρέπει να ακουστεί στη γαλλική προεδρική συζήτηση».

Παρότι η ίδια έσπευσε να διευκρινίσει ότι μια υποψηφιότητα για το Ελιζέ «δεν βρίσκεται στην ατζέντα», τα γαλλικά μέσα ερμήνευσαν τις δηλώσεις της ως το πρώτο πραγματικό άνοιγμα προς έναν πιθανό πολιτικό ρόλο μετά την ΕΚΤ.

Η Euronews France έκανε λόγο για πρόθεση της Λαγκάρντ να «διαδραματίσει ρόλο» στις εκλογές του 2027, ενώ αρκετοί αναλυτές συνέδεσαν τις δηλώσεις της με την ανάγκη διατήρησης μιας ισχυρής φιλοευρωπαϊκής παρουσίας στο γαλλικό πολιτικό σκηνικό, την ώρα που η γαλλική ακροδεξιά εμφανίζεται ενισχυμένη στις δημοσκοπήσεις.

Το γεγονός ότι ο Εμανουέλ Μακρόν δεν μπορεί να διεκδικήσει τρίτη συνεχόμενη θητεία το 2027 έχει ήδη ανοίξει τη συζήτηση για την επόμενη ημέρα στο κεντρώο και φιλοευρωπαϊκό στρατόπεδο της Γαλλίας, με το όνομα της πρώην υπουργού Οικονομικών και πρώην επικεφαλής του ΔΝΤ να επιστρέφει στο πολιτικό προσκήνιο.

Για την ώρα, η ίδια αποφεύγει οποιαδήποτε αναφορά σε πιθανή υποψηφιότητα. Ωστόσο, το γεγονός ότι για πρώτη φορά δεν απέκλεισε πρόωρη αποχώρηση από την ΕΚΤ και μίλησε ανοιχτά για συμμετοχή στην προεκλογική συζήτηση ήταν αρκετό για να αναζωπυρώσει τα σενάρια περί επιστροφής της στην ενεργό πολιτική.