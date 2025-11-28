Μια νέα δημοσκόπηση της Verian για το περιοδικό L’Hémicycle δίνει ήδη έναν σαφή τόνο για τον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνουν οι Γάλλοι τις προεδρικές εκλογές του 2027.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο Ζορντάν Μπαρντελά -επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού- προηγείται με διαφορά από όλους τους πιθανούς αντιπάλους του, καταγράφοντας ποσοστά που κυμαίνονται από 35,5% έως 36,5% στην πρόθεση ψήφου.

Πίσω του ακολουθεί ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, Εντουάρ Φιλίπ, με 16,5%–17%, ενώ τρίτος εμφανίζεται ο Ραφαέλ Γκλικσμάν από το κόμμα Place Publique, ο οποίος συγκεντρώνει 11,5%–13%.



Αυτό που ξεχωρίζει στα ευρήματα είναι ότι ο Μπαρντελά φαίνεται να προηγείται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Πηγή του συγκεκριμένου ευρήματος είναι η δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε 18–20 Νοεμβρίου, με διαδικτυακές συνεντεύξεις σε δείγμα 1.000 πολιτών 18 ετών και άνω, με περιθώριο σφάλματος 1,4%–3,2%.

Η μετακίνηση των ψηφοφόρων του προέδρου Μακρόν

Ένα από τα κρίσιμα ερωτήματα αφορά το πού κατευθύνονται όσοι στήριξαν στο παρελθόν τον Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα νέας υποψηφιότητας. Σύμφωνα με την έρευνα, το 52% αυτών δηλώνει ότι θα ψήφιζε τον Εντουάρ Φιλίπ στον πρώτο γύρο, ενώ το 20% στρέφεται προς τον Ραφαέλ Γκλικσμάν.

Λίγο πιο χαμηλά στις προτιμήσεις βρίσκεται ο Ζαν-Λικ Μελανσόν της Ανυπότακτης Γαλλίας, με 11%–12%, ενώ ακολουθούν ο Μπρουνό Ρεταγιό των Ρεπουμπλικάνων με 7,5% και η Μαρίν Τοντελιέ από τους Οικολόγους με 5%.