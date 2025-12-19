Αντιμέτωποι με την ακρίβεια και το υψηλό κόστος ζωής, οι Έλληνες έχουν εξελιχθεί σε κυνηγούς προσφορών, με την αναζήτηση της ευκαιρίας να έχει μετατραπεί για πολλούς σε στρατηγική επιβίωσης. Η ψηφιακή εποχή ενισχύει ακόμη περισσότερο αυτή την τάση, καθώς οι καταναλωτές διαθέτουν πλέον πληθώρα εργαλείων για σύγκριση τιμών, ενώ εκπτώσεις και bonus για τα πάντα -από προϊόντα και εφαρμογές έως υπηρεσίες- βρίσκονται κυριολεκτικά στην παλάμη του χεριού τους.

Το φαινόμενο, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην εξοικονόμηση χρημάτων, αλλά αποτυπώνει και βαθύτερες ψυχολογικές ανάγκες, που ξεπερνούν τις στενά κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

Η ψυχολογία του Έλληνα καταναλωτή

Η αναζήτηση της ευκαιρίας δεν είναι χαρακτηριστικό αποκλειστικά των Ελλήνων, ούτε φαινόμενο της σύγχρονης εποχής. Αντίθετα, βασίζεται σε ψυχολογικούς μηχανισμούς που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται το value for money.

Η εύρεση μιας καλής προσφοράς συνοδεύεται συχνά από αίσθημα ικανοποίησης και επιτυχίας, καθώς ο καταναλωτής νιώθει ότι έκανε μια έξυπνη επιλογή. Παράλληλα, οι εκπτώσεις μειώνουν τον πόνο της πληρωμής. Όταν ένα προϊόν πχ το bonus εγγραφής σε online καζίνο, προσφέρεται σε χαμηλότερη τιμή, η αγορά του δικαιολογείται ευκολότερα, ακόμη και αν δεν αποτελεί άμεση ανάγκη.

Η δυναμική αυτή ενισχύεται περαιτέρω στο ψηφιακό περιβάλλον, όπου οι προσφορές γίνονται viral μέσω των social media και συχνά συνοδεύονται από χρονικούς περιορισμούς. Η αποστροφή προς την απώλεια (loss aversion) εντείνει τον φόβο ότι η ευκαιρία μπορεί να χαθεί.

Στο προφίλ του Έλληνα καταναλωτή έρχονται να προστεθούν οι επί χρόνια συνοδοιπόροι: το άγχος, η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια. Όπως επισημαίνει το ΙΝΚΑ, αυτή η ψυχολογική πίεση οδηγεί σε μια νοοτροπία εξοικονόμησης, ακόμακαι το bonus εγγραφής σε online καζίνο και όταν οι καταναλωτές έχουν τα μέσα να ξοδέψουν περισσότερα.

Η προσφορά ως αναγκαιότητα

Καθώς οι έρευνες αγοράς καταγράφουν συστηματικά την ακρίβεια ως τον μεγαλύτερο πονοκέφαλο των ελληνικών νοικοκυριών, το κυνήγι των προσφορών δεν αποτελεί μόνο ψυχολογική επιλογή, αλλά και οικονομική αναγκαιότητα.

Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του ΙΕΛΚΑ, το 58% των Ελλήνων αναζητά συστηματικά προσφορές στο σούπερ μάρκετ. Την ίδια στιγμή, τα δεδομένα του EY Future Consumer Index Ελλάδα 2025 δείχνουν ότι περισσότεροι από έναν στους τρεις αξιοποιούν προγράμματα επιβράβευσης προκειμένου να εξοικονομήσουν χρήματα ή αναβάλλουν τις αγορές τους μέχρι τα προϊόντα να μπουν σε προσφορά.

Εκπτώσεις, δωρεάν μεταφορικά, κουπόνια, προγράμματα επιβράβευσης και προσφορές τύπου 1+1 λειτουργούν για πολλούς καθοριστικά στην τελική απόφαση αγοράς, είτε μιλάμε για τα είδη των σούπερ μάρκετ και των e-shops είτε για την ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες, τα αεροπορικά εισιτήρια, το φαγητό και την ψηφιακή διασκέδαση.

Για τις επιχειρήσεις, αυτές οι προσφορές αποτελούν στρατηγικό εργαλείο προκειμένου να μειώσουν την ψυχολογική αντίσταση στον αποχωρισμό χρημάτων, διευκολύνοντάς τον καταναλωτή να προχωρήσει στην αγορά.

Η άνοδος των ψηφιακών προσφορών

Η μετάβαση στον ψηφιακό κόσμο διεύρυνε την έκταση των ευκαιριών και αύξησε την πρόσβαση σε αυτές. Οι ψηφιακές προσφορές έχουν πλέον ενσωματωθεί στην καθημερινή αγοραστική εμπειρία, με σχετικά διαφημιστικά μηνύματα να εμφανίζονται καθώς κάνουμε scroll στα social media, διαβάζουμε ειδήσεις, αναζητούμε πληροφορίες στο διαδίκτυο ή παρακολουθούμε βίντεο.

Μεταξύ αυτών τα bonus, που αποτελούν σήμερα ένα από τα πιο διαδεδομένα μοντέλα προσέλκυσης καταναλωτών: από bonus εγγραφής σε online καζίνο, υπηρεσίες streaming και fintech apps έως πόντους επιβράβευσης σε τράπεζες, καταστήματα λιανικής, ξενοδοχεία και αεροπορικές εταιρείες.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, όπου η ακρίβεια συναντά τη διαρκή ψηφιακή έκθεση, η προσφορά παύει να είναι απλώς δελεαστική. Γίνεται σημείο αναφοράς και ένας πρακτικός τρόπος για τον Έλληνα να ισορροπήσει ανάμεσα στις καταναλωτικές του ανάγκες και επιθυμίες και τις οικονομικές δυνατότητές του.