Οι γιορτινές μέρες έχουν έναν διαφορετικό ρυθμό. Οι υποχρεώσεις πληθαίνουν, οι λίστες μεγαλώνουν και το διαδίκτυο μετατρέπεται στο βασικό μας εργαλείο. Από την αναζήτηση ενός δώρου μέχρι μια τελευταία κράτηση για απόδραση, όλο και περισσότερες αποφάσεις παίρνονται online. Περιηγούμαστε σε e-shops, συγκρίνουμε τιμές, εκμεταλλευόμαστε προσφορές περιορισμένου χρόνου και γεμίζουμε τα καλάθια μας με παιχνίδια, gadgets, ρούχα, είδη σπιτιού, στολισμό, ακόμη και τρόφιμα για το γιορτινό τραπέζι.
Μέσα σε αυτή την ένταση, η προσοχή συχνά μειώνεται. Ένα link που ανοίγει βιαστικά, ένα άγνωστο ηλεκτρονικό κατάστημα που μοιάζει αξιόπιστο, η ευκολία της αποθήκευσης στοιχείων πληρωμής, emails και μηνύματα που δείχνουν αθώα.
Την ίδια περίοδο, αυξάνονται τα περιστατικά phishing, οι ψεύτικες ιστοσελίδες και οι υποκλοπές καρτών, με τους καταναλωτές πιο εκτεθειμένους σε απάτες.
Η ασφάλεια ως μέρος της ψηφιακής καθημερινότητας
Όταν το online shopping και οι ψηφιακές συναλλαγές γίνονται καθημερινότητα, η προστασία δεν αφορά μόνο τις συσκευές μας αλλά και τα χρήματά μας, τα προσωπικά δεδομένα και την ψηφιακή μας ταυτότητα. Το My Cyber Protection της Eurolife FFH έχει σχεδιαστεί για όσους θέλουν να κινούνται στο διαδίκτυο με μεγαλύτερη σιγουριά, είτε πραγματοποιούν online αγορές, είτε πληρωμές, είτε διαχειρίζονται λογαριασμούς email και social media.
Το πρόγραμμα προσφέρει κάλυψη για περιστατικά που σχετίζονται με διαδικτυακές συναλλαγές, αγορές και κλοπή ψηφιακής ταυτότητας, με χαμηλό κόστος ασφαλίστρων και ξεκάθαρο πλαίσιο παροχών.
Κάλυψη στις online αγορές και τις πληρωμές
Σε περιπτώσεις όπου μια διαδικτυακή αγορά δεν εξελίσσεται όπως αναμενόταν, καλύπτονται περιστατικά μη παράδοσης αγαθών εντός τεσσάρων εβδομάδων από την εκτιμώμενη ημερομηνία, ελλιπούς παράδοσης ή παραλαβής προϊόντων που έφτασαν φθαρμένα ή κατεστραμμένα.
Παράλληλα, προβλέπεται κάλυψη απώλειας χρημάτων από μη εξουσιοδοτημένες διαδικτυακές συναλλαγές πληρωμών, είτε μέσω τραπεζικών εφαρμογών και ηλεκτρονικών πορτοφολιών είτε μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, έως 2.000€ ανά περιστατικό και συνολικά ανά έτος.
Προστασία ψηφιακής ταυτότητας και νομική στήριξη
Η κλοπή ψηφιακής ταυτότητας είναι από τις πιο αγχωτικές εμπειρίες για έναν χρήστη. Το My Cyber Protection παρέχει τεχνική υποστήριξη μέσω εξειδικευμένου συνεργάτη για την ανάκτηση της ψηφιακής ταυτότητας που έχει επηρεαστεί από παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση.
Ταυτόχρονα, περιλαμβάνει νομική προστασία σε τέτοιες περιπτώσεις, με κάλυψη αμοιβής δικηγόρου έως 500€ ανά περιστατικό και ετησίως, προσφέροντας ουσιαστική στήριξη όταν τα ζητήματα γίνονται πιο σύνθετα.
Περισσότερη ηρεμία σε μια περίοδο με αυξημένο ψηφιακό ρίσκο
Σε μια εποχή όπου οι online κινήσεις αυξάνονται κατακόρυφα, η αίσθηση ασφάλειας γίνεται βασικό στοιχείο της εμπειρίας. Το My Cyber Protection της Eurolife FFH λειτουργεί ως δίχτυ προστασίας για την ψηφιακή δραστηριότητα, ώστε οι επιλογές των γιορτών να γίνονται με μεγαλύτερη ηρεμία και λιγότερες έγνοιες.
Γιατί στο τέλος, αυτό που μετράει είναι να μένουν οι στιγμές και όχι τα προβλήματα.