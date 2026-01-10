Βίντεο-ντοκουμέντο δείχνει τη σοκαριστική στιγμή όπου ένας ανεμοστρόβιλος σηκώνει στην Ηλεία όχημα που οδηγούσε 38χρονη και το γύρισε ανάποδα σε δευτερόλεπτα.

«Ήταν σε κλάσμα δευτερολέπτου. Δεν κατάλαβα τίποτα. Το πρωί ξύπνησα, πήγα το παιδί στο σχολείο. Πριν να φτάσω στο σπίτι 400 μ. από το σπίτι, βλέπω μαύρο στα μάτια. Δεν έβλεπα τίποτα. Χαρτιά, σακούλες και με παίρνει αέρας, δεν έβλεπα τίποτα, δεν ήξερα τι γίνεται», δήλωσε η 38χρονη οδηγός που κατάφερε να βγει από το όχημα χωρίς σοβαρό τραυματισμό και μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας.