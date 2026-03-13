Μετά από μια μεγάλη μάχη με τους Γκαμπριέλα Νταμπρόφσκι και Λόιντ Γκάσπουλ, οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη αποκλείστηκαν από το μεικτό διπλό του Indian Wells.

Το ελληνικό δίδυμο αφού είχε κάνει δύο διαδοχικές νίκες, τώρα ηττήθηκε με 2-1 σετ (6-2, 4-6, 13-11) και έμεινε εκτός τελικού του τουρνουά.

Οι Σάκκαρη – Τσιτσιπάς βρέθηκαν να χάνουν με 1-0, αλλά καταφέραν να ισοφαρίσουν απέναντι σε δύο έμπειρους αθλητές.

Ωστόσο, στο σούπερ τάι μπρέικ οι δύο Έλληνες δεν τα κατάφεραν παρότι το ματς πήγαινε πόντο-πόντο και έχασαν το παιχνίδι.