Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δέχθηκε πιέσεις από τη βουλευτή Ρόουζ ΝτεΛάουρο, κορυφαίο στέλεχος των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Πιστώσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Καπιτώλιο, σχετικά με τη στάση της Ουάσιγκτον απέναντι στον στόχο του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, να θέσει υπό ισραηλινό έλεγχο το 70% της Λωρίδας της Γάζας με σκοπό την εξουδετέρωση της Χαμάς.

Ο Ρούμπιο ξεκαθάρισε ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση του Νετανιάχου δεν περιλαμβάνεται στο σχέδιο 20 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Όπως ανέφερε, το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει τον τερματισμό της διακυβέρνησης της Χαμάς στη Γάζα και την ανοικοδόμηση της περιοχής.

«Έχουμε ένα σχέδιο και δεν προβλέπει κάτι τέτοιο», δήλωσε ο Ρούμπιο, προσθέτοντας ότι ο στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και του Ισραήλ, είναι η Γάζα να διοικείται από μια αρχή που δεν θα συνδέεται με τη Χαμάς.