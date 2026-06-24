Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα επιχείρηση κατάσβεσης για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο Λουτράκι, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Η εστία της φωτιής εντοπίζεται σε ένα παλιό, εγκαταλελειμμένο ξενοδοχειακό συγκρότημα, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από πυκνοκατοικημένη ζώνη με μόνιμες κατοικίες.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κινητοποιήθηκαν άμεσα και στο σημείο έχουν σπεύσει πολυάριθμα οχήματα με στελέχη του σώματος, τα οποία επιχειρούν να θέσουν την κατάσταση υπό έλεγχο.

Το βασικό μέλημα των πυροσβεστών είναι να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να δημιουργήσουν μια ζώνη ασφαλείας, ώστε οι φλόγες να μην πλησιάσουν και απειλήσουν τις γειτονικές ιδιοκτησίες.