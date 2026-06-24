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Συγκινητική διάσωση σημειώθηκε στο λιμάνι της Καβάλας, όπου ένας πυροσβέστης κατάφερε να σώσει σκύλο που βρέθηκε να παλεύει εξαντλημένος μέσα στα νερά.

Σύμφωνα με το Ena Channel, ο πυροσβέστης του λιμένα Καβάλας Παρασκευάς Ατζεμιδάκης προσέγγισε με προσεκτικές κινήσεις το ζώο και κατάφερε να το ανασύρει με ασφάλεια από τη θάλασσα.

Το σκυλί φορούσε λουρί

Ο σκύλος, που ήταν εμφανώς ταλαιπωρημένος, διασώθηκε έγκαιρα χάρη στην άμεση επέμβαση του πυροσβέστη.

Το ζώο φορούσε λουρί, γεγονός που δείχνει ότι πιθανότατα έχει ιδιοκτήτη.

Όποιος γνωρίζει κάτι για το περιστατικό ή αναζητά τον σκύλο καλείται να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές.

Η διάσωση προκάλεσε θετικά σχόλια, καθώς η άμεση κινητοποίηση απέτρεψε τα χειρότερα για το ζώο που πάλευε μέσα στη θάλασσα.