Παρότι ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ στο μήκος με άλμα στα 8,66 μέτρα και σημείωσε την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο, ο Μίλτος Τεντόγλου δεν έμεινε ικανοποιημένος από την εμφάνισή του στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στίβου στον Βόλο.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης αποκάλυψε ότι στόχος του ήταν να ξεπεράσει τα 8,70 μέτρα, ενώ χαρακτήρισε το τελευταίο του άλμα, που μετρήθηκε στα 8,64 μ., ως το καλύτερο που έχει κάνει ποτέ, εκτιμώντας ότι έχασε μια μεγάλη ευκαιρία.

«Ήμουν καλά σήμερα, περίμενα να κάνω κάτι παραπάνω. Είχα ένα καλό σερί, αλλά έχασα το τελευταίο άλμα, που ήταν με διαφορά το καλύτερο που έχω κάνει ίσως στη ζωή μου. Πάτησα δέκα πόντους πριν από τη βαλβίδα και το έχασα στην προσγείωση», δήλωσε αρχικά.

«Το τελευταίο άλμα ήταν πραγματικά αλματάρα»

Αναφερόμενος στην τελευταία του προσπάθεια, ο Τεντόγλου εξήγησε ότι πρόκειται για ένα άλμα που δεν είναι εύκολο να του βγαίνει συχνά.

«Ξέρω πώς να το κάνω, αλλά δεν μπορώ να το πετυχαίνω συνέχεια. Συνήθως μου βγαίνει στην τελευταία προσπάθεια. Έτσι έγινε και στο Μονακό, μάλλον κάτι με τσιγκλάει στο τέλος. Ίσως να μπορούσα να το κάνω νωρίτερα αν είχα διαφορετική σκέψη. Έχασα άλλη μία ευκαιρία, χάνω συνέχεια ευκαιρίες», ανέφερε.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στο τελευταίο άλμα, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Ήταν πραγματικά πολύ αλματάρα. Δεν ξέρω γιατί το έχασα σήμερα».

«Δεν κυνηγάω το πανελλήνιο ρεκόρ»

Παρά την ισοφάριση της κορυφαίας επίδοσης όλων των εποχών στην Ελλάδα, ο Τεντόγλου ξεκαθάρισε ότι δεν αποτελεί αυτός τον βασικό του στόχο.

«Ναι, κάτι είναι και αυτό. Απλά δεν κοιτάω ούτε το πανελλήνιο ρεκόρ. Ήθελα να κάνω κάτι πολύ παραπάνω, ήθελα να κάνω 8,70 και δεν μπορούσα. Γι’ αυτό είμαι λίγο έτσι. Κουράστηκα κιόλας», είπε.

Αναφερόμενος στο δεύτερο άλμα των 8,66 μέτρων, το οποίο δεν αναγνωρίστηκε ως ρεκόρ λόγω ευνοϊκού ανέμου, εξήγησε:

«Νόμιζα ότι ήταν άκυρο, έβαλα το πόδι μου στη βαλβίδα και το τράβηξα αμέσως γιατί φοβάμαι μην τραυματιστώ. Δεν γέμισα το άλμα και παρ’ όλα αυτά βγήκε 8,66. Κρίμα».

«Το Μονακό ήταν καλύτερος αγώνας»

Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν θεωρεί πως η εμφάνισή του στον Βόλο ήταν η κορυφαία της καριέρας του.

«Ούτε καν. Το Μονακό ήταν ο καλύτερος αγώνας που έχω κάνει, λόγω των συνθηκών. Εδώ οι συνθήκες ήταν ιδανικές. Ένα άλμα που εδώ είναι 8,60, αλλού μπορεί να είναι 8,30. Γι’ αυτό δεν κυνηγάω το πανελλήνιο ρεκόρ», σημείωσε.

«Ο μόνος που υπολογίζω είναι ο Φουρλάνι»

Με το βλέμμα πλέον στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ο Τεντόγλου εμφανίστηκε αισιόδοξος, τονίζοντας πως δεν βλέπει πολλούς αθλητές να μπορούν να τον απειλήσουν.

«Δεν βλέπω κάποιον να με απειλεί. Πάντα υπολογίζω τον Φουρλάνι. Δεν ξέρω όμως σε τι κατάσταση βρίσκεται μετά τον τραυματισμό του. Αν ήταν απόλυτα έτοιμος, πιστεύω ότι θα βλέπαμε μια πολύ ωραία μάχη», είπε.

Κλείνοντας, εκτίμησε ότι η μάχη για το χρυσό μετάλλιο θα κριθεί σε άλματα κοντά στα 8,50 μέτρα.

«Θεωρώ ότι αυτός είναι ο καλύτερος άλτης αυτή τη στιγμή μετά από εμένα. Πιστεύω πως το χρυσό θα κριθεί στα 8,50 μέτρα. Αν είναι καλά, πιστεύω ότι θα είμαστε οι δυο μας».