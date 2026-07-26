Η ΑΕΚ συνέχισε με νίκη τις υποχρεώσεις της στην καλοκαιρινή προετοιμασία, επικρατώντας 3-2 της Τσβόλε στο τέταρτο φιλικό που έδωσε επί ολλανδικού εδάφους.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την Ένωση ήταν ο Μπάρναμπας Βάργκα, ο οποίος σημείωσε δύο γκολ και οδήγησε την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς σε ακόμη μία επιτυχημένη εμφάνιση, διατηρώντας το αήττητο στα παιχνίδια προετοιμασίας.

Η ΑΕΚ παρουσίασε θετικά στοιχεία στο επιθετικό κομμάτι, αν και στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου αντιμετώπισε δυσκολίες ανασταλτικά, επιτρέποντας στην Τσβόλε να γίνει απειλητική. Παρ’ όλα αυτά, κατάφερε να διαχειριστεί την πίεση και να φτάσει στη φιλική νίκη.

Το επόμενο τεστ για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη 29 Ιουλίου (18:00), όταν θα αντιμετωπίσει τη Σάμσουνσπορ.

Οι συνθέσεις

Τσβόλε (Χένρι φαν ντερ Βεχτ): Ντε Χράαφ, Φλοράνους, Άερτσεν, Σόμερ, Σόρενσεν, Κόστονς, Ράιζιγκερ, Βίργκεβερ, Όστινγκ, Γκράβες, Τόμας.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Κάιρινεν (82′ Κουτέσα), Μαρίν, Κοϊτά (61′ Μάνταλος), Ζούμπκοφ (61′ Ζίνι), Βάργκα (92′ Ελίασον), Γιόβιτς (92′ Σαχαμπό).