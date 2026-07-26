Αθώος δηλώνει ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο, επιμένοντας ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση.

Μιλώντας αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού, όπου κρατείται, επανέλαβε απόλυτα τη θέση που έχει διατυπώσει από την πρώτη στιγμή.

«Είμαι αθώος. Δεν μπορώ να πενθήσω. Θέλω να τελειώσει αυτή η υπόθεση. Δεν έχω να πω κάτι άλλο από αυτό που λέω από την πρώτη στιγμή. Η Μαρία, όντας σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, πυροβόλησε τον Ολύμπιο και μετά έδωσε τέλος στη ζωή της», υποστήριξε.

Έρχεται αίτηση αποφυλάκισης

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, η υπεράσπιση του 65χρονου αναμένεται να καταθέσει μέσα στην επόμενη εβδομάδα αίτηση αποφυλάκισής του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο σχετικό αίτημα θα περιλαμβάνονται νέα στοιχεία, τα οποία, σύμφωνα με την πλευρά του κατηγορουμένου, αμφισβητούν το αρχικό σενάριο των ερευνών και ενισχύουν τους ισχυρισμούς του περί αθωότητας.

«Ο αδελφός μου δεν θα σκότωνε ούτε μύγα»

Στον ΑΝΤ1 μίλησε και ο αδελφός του 65χρονου, ο οποίος εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ο συγγενής του δεν θα μπορούσε να διαπράξει ένα τέτοιο έγκλημα.

Όπως ανέφερε, ο 65χρονος εξακολουθεί να θρηνεί για τον θάνατο της Μαρίας και του αδελφού της, Ολύμπιου.

«Ακόμα αγαπά τη Μαρία, παρά τα όσα έγιναν. Κλαίει κάθε μέρα για τον Ολύμπιο. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Ο αδελφός μου ποτέ δεν σκότωσε ούτε μύγα. Να πάρει όπλο και να σκοτώσει κάποιον; Είναι αδύνατον. Αν πίστευα ότι ήταν εκείνος που σκότωσε τη Μαρία και τον Ολύμπιο, θα έλεγα ότι πρέπει να μείνει στη φυλακή για πολλές ζωές», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, ενώ οι εξελίξεις αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά την επικείμενη κατάθεση της αίτησης αποφυλάκισης και την αξιολόγηση των νέων στοιχείων που επικαλείται η υπεράσπιση.