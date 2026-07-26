Σοκ και έντονες αντιδράσεις προκαλεί στις ΗΠΑ η υπόθεση της δολοφονίας της 43χρονης influencer Sara Gilson, η οποία έπεσε νεκρή από τα πυρά του εν διαστάσει συζύγου της, λίγες μόλις ημέρες αφότου τον είχε κατηγορήσει δημόσια μέσω TikTok για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου.

Η Gilson δολοφονήθηκε στο Κόλινσβιλ της Οκλαχόμα από τον Jeremiah Duffey, γνωστό στα social media ως Shawn Duffey. Μετά τη δολοφονία της, ο 43χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του, με τις αρχές να κάνουν λόγο για υπόθεση δολοφονίας και αυτοκτονίας (murder-suicide).

Η καταγγελία που προηγήθηκε

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται στις 9 Ιουνίου, όταν μια ανήλικη κοπέλα και ο γονέας της κατήγγειλαν στην αστυνομία ότι ο Duffey, ο οποίος εργαζόταν ως προπονητής σε ταξιδιωτική ομάδα μπάσκετ στην οποία συμμετείχε η ανήλικη, φέρεται να την παρενόχλησε σεξουαλικά κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε δημοτικό σχολείο.

Ένας άλλος προπονητής της ομάδας, που φέρεται να έγινε μάρτυρας του περιστατικού, παρενέβη άμεσα και ενημέρωσε την οικογένεια της ανήλικης.

Σύμφωνα με τις αρχές, η συγκεκριμένη συμπεριφορά του Duffey φαίνεται πως δεν περιοριζόταν σε ένα περιστατικό, αλλά εξεταζόταν ως μέρος μιας ευρύτερης παραβατικής δράσης που ενδέχεται να είχε σημειωθεί σε διαφορετικές πολιτείες και δικαιοδοσίες.

Μετά την καταγγελία, ο Duffey φέρεται να εγκατέλειψε την περιοχή. Οι αρχές επικοινώνησαν με τη Sara Gilson και τη βοήθησαν να κινηθεί νομικά για την προστασία της.

Στις 10 Ιουνίου, δικαστήριο εξέδωσε κατεπείγουσα διαταγή προστασίας, απαγορεύοντας στον Duffey να πλησιάζει σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων την Gilson και το σπίτι της.

Το βίντεο στο TikTok που προκάλεσε αντιδράσεις

Η Sara Gilson, η οποία είχε περισσότερους από 30.000 ακολούθους στο TikTok, αποφάσισε στις 11 Ιουλίου να μιλήσει δημόσια για την υπόθεση.

Στο βίντεό της συμμετείχε σε μια δημοφιλή τάση της πλατφόρμας, που μιμείται την παρουσίαση μιας ιστορίας σαν να πρόκειται να γίνει ντοκιμαντέρ του Netflix.

Στη λεζάντα έγραψε:

«Ετοιμάζομαι για τη στιγμή που το Netflix θα βγάλει ντοκιμαντέρ για τον πρώην σύζυγό μου, που μόλις ανακάλυψα ότι είναι παιδόφιλος».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Μακάρι να έκανα πλάκα».

Η ανάρτησή της συγκέντρωσε μεγάλη προσοχή, καθώς η ίδια αναφερόταν στην καταγγελία που είχε προηγηθεί και στις εξελίξεις γύρω από τον πρώην σύζυγό της.

Η δολοφονία που ακολούθησε

Λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά τη δημοσίευση του βίντεο, η 43χρονη βρέθηκε νεκρή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, αργά το βράδυ της Πέμπτης οι αρχές έλαβαν κλήση στο 911 για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Κατά τη διάρκεια της κλήσης, οι τηλεφωνητές άκουσαν μια γυναίκα να φωνάζει και στη συνέχεια έναν ήχο που έμοιαζε με πυροβολισμό, πριν η γραμμή διακοπεί.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο γιος της Gilson κάλεσε την αστυνομία από το σπίτι γείτονα, αναφέροντας ότι ο πατριός του είχε πυροβολήσει τη μητέρα του.

Όταν έφτασαν στο σημείο, οι αστυνομικοί εντόπισαν τη Sara Gilson και τον Jeremiah Duffey νεκρούς, με τραύματα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι.

Οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για υπόθεση δολοφονίας και στη συνέχεια αυτοκτονίας.

Η Sara Gilson άφησε πίσω της δύο παιδιά

Μετά το τραγικό περιστατικό, ο ανήλικος γιος της 43χρονης τέθηκε προσωρινά υπό την προστασία των αρχών και στη συνέχεια παραδόθηκε στον βιολογικό του πατέρα, ο οποίος δεν εμπλέκεται στην υπόθεση.

Η Gilson αφήνει πίσω της δύο παιδιά, έναν γιο και μία μεγαλύτερη κόρη.