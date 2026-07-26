Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε επίσημα ότι οι στρατιωτικές του δυνάμεις πραγματοποίησαν στοχευμένα χτυπήματα σε ουκρανικά λιμάνια και πλοία στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Μόσχας μέσω της εφαρμογής Telegram, στο στόχαστρο βρέθηκε ο τερματικός σταθμός εμπορευματοκιβωτίων στο Τσορνομόρσκ, κοντά στην Οδησσό. Η ρωσική πλευρά υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη λιμενική εγκατάσταση «εξυπηρετούσε στρατιωτικά φορτία».

Στην ίδια αναφορά σημειώνεται πως νότια της Οδησσού επλήγη σκάφος που προοριζόταν για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού, ενώ σε μεταγενέστερη ανάρτηση καταγράφηκαν χτυπήματα σε ακόμη δύο πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου, χωρίς να δοθούν λεπτομέρειες για τον χρόνο και την ακριβή τοποθεσία.

Η επιβεβαίωση της βύθισης του φορτηγού σκάφους

Την ίδια ώρα, οι λιμενικές αρχές της Ουκρανίας επιβεβαίωσαν ότι το πλοίο χύδην φορτίου Golden Leo, με σημαία Γουινέας-Μπισάου, βυθίστηκε στα ανοιχτά της Οδησσού. Το σκάφος είχε δεχθεί πλήγμα στις 19 Ιουλίου, λίγο μετά την αναχώρησή του από το λιμάνι του Τσορνομόρσκ με φορτίο αραβοσίτου.

Από την επίθεση στο σκάφος εννέα μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους, ενώ οκτώ άτομα διασώθηκαν από τα συνεργεία. Η Μόσχα δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για το συγκεκριμένο συμβάν.