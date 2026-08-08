Η Τουρκία περιορίζει την εμπορική ναυσιπλοΐα πλοίων που εισέρχονται στη Μαύρη Θάλασσα μέσω των Στενών των Δαρδανελίων, μετά την αύξηση των ανησυχιών για την ασφάλεια λόγω των πρόσφατων επιθέσεων σε πλοία στην περιοχή, μετέδωσε το Bloomberg News, επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας Ακτών έχει αναστείλει την έκδοση αδειών διέλευσης ή έχει καθυστερήσει την εξέταση αιτήσεων για πολλά πλοία με προορισμό το Νοβοροσίσκ, βασικό κέντρο εξαγωγών πετρελαίου και σιτηρών της Ρωσίας, καθώς και για ορισμένα πλοία που κατευθύνονται προς την Ουκρανία, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Οι τουρκικές αρχές δεν έχουν δώσει επίσημη εξήγηση για την απόφαση, η οποία ουσιαστικά περιορίζει τη θαλάσσια κυκλοφορία προς τη Μαύρη Θάλασσα εν μέσω κλιμάκωσης των επιθέσεων με drones εναντίον εμπορικών πλοίων.

Η Γενική Διεύθυνση παρέπεμψε τα σχετικά ερωτήματα στο τουρκικό υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, το οποίο δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλιο εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας.

Οι περιορισμοί ακολουθούν ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, με την οποία επιβεβαιώθηκε ότι αρκετά μέλη πληρωμάτων, μεταξύ των οποίων και Τούρκοι υπήκοοι, τραυματίστηκαν σε επιθέσεις με drones εναντίον δύο πλοίων τουρκικής ιδιοκτησίας. Η Άγκυρα κάλεσε τα εμπόλεμα μέρη να λάβουν επειγόντως μέτρα για την προστασία της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα.

Οι περιορισμοί στη ναυσιπλοΐα απειλούν να επιβαρύνουν περαιτέρω τις παγκόσμιες ενεργειακές και αγροτικές εφοδιαστικές αλυσίδες, οι οποίες ήδη αντιμετωπίζουν ευρύτερες γεωπολιτικές εντάσεις, μεταξύ άλλων τις διαταραχές στον εφοδιασμό πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή και την εκτίναξη των διεθνών τιμών των σιτηρών.

Τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων που συγκέντρωσε το Bloomberg έδειξαν ότι πλοία με προορισμό τουρκικά ή βουλγαρικά λιμάνια συνέχισαν να διέρχονται προς τα βόρεια μέσω των Δαρδανελίων χωρίς να αντιμετωπίζουν εμπόδια.

Αντίδραση της Τουρκίας και για το χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμού που ανακοίνωση η Ελλάδα

Αυτή είναι η δεύτερη παρέμβαση της Τουρκίας στη ευτρύτερη περιοχή μετά τη χθεσινή, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό της Ελλάδας, με την Τουρκία να επαναφέρει στο προσκήνιο τις γνωστές αμφισβητήσεις της για το Αιγαίο.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί, υποστήριξε ότι το νέο ελληνικό Χωροταξικό Πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει και το Αιγαίο Πέλαγος, «δεν δημιουργεί καμία νομική συνέπεια» για τις τουρκικές θέσεις στα ζητήματα που αφορούν τις δύο χώρες.

Παράλληλα, η Άγκυρα επανέλαβε τον ισχυρισμό της περί αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας σε «ορισμένες γεωγραφικές περιοχές», υποστηρίζοντας ότι αυτές δεν έχουν παραχωρηθεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθηκών.