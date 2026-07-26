Η Βόρεια Κορέα ξεκαθάρισε τη Δευτέρα ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει το πυρηνικό της πρόγραμμα, διαμηνύοντας πως θα συνεχίσει να ενισχύει τις πυρηνικές της δυνατότητες, παρά τις διεθνείς πιέσεις για αποπυρηνικοποίηση.

Όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, η Πιονγκγιάνγκ απέρριψε τις πρόσφατες εκκλήσεις των υπουργών Εξωτερικών της Ένωσης Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), οι οποίοι ζήτησαν την πλήρη αποπυρηνικοποίηση της χώρας.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι η ανάπτυξη του πυρηνικού οπλοστασίου της Βόρειας Κορέας θα συνεχιστεί «χωρίς ούτε στιγμή στασιμότητας», ενώ οι διεθνείς πιέσεις χαρακτηρίζονται ως ακόμη μία εκδήλωση εχθρικής στάσης απέναντι σε αυτό που η Πιονγκγιάνγκ περιγράφει ως «υπεύθυνο πυρηνικό κράτος».

Τη συγκεκριμένη θέση εξέφρασε η Κιμ Γιο Γιονγκ, αδελφή του ηγέτη της χώρας Κιμ Γιονγκ Ουν και ένα από τα πλέον ισχυρά πρόσωπα του καθεστώτος, η οποία συχνά αναλαμβάνει να μεταφέρει τις επίσημες θέσεις της βορειοκορεατικής ηγεσίας σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και διεθνών σχέσεων.