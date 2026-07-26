Ο Ολυμπιακός βρίσκεται ένα βήμα πριν ολοκληρώσει μία σημαντική μεταγραφική κίνηση για τη θέση κάτω από τα δοκάρια, καθώς οι επαφές με τον Στέφαν Ορτέγκα έχουν μπει στην τελική τους φάση.

Σύμφωνα με τον Γερμανό δημοσιογράφο Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον 33χρονο τερματοφύλακα, ο οποίος κυκλοφορεί ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Ολυμπιακός είχε ξεχωρίσει εδώ και καιρό την περίπτωση του έμπειρου Γερμανού γκολκίπερ, βλέποντάς τον ως βασικό υποψήφιο για να καλύψει το κενό στη θέση του τερματοφύλακα. Αν και ο Ορτέγκα εμφανιζόταν αρχικά επιφυλακτικός απέναντι στην προοπτική να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα, οι δύο πλευρές επέστρεψαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και πλέον βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία.

Όπως αναφέρει ο Πλέτενμπεργκ, αυτή τη στιγμή συζητούνται οι τελευταίες λεπτομέρειες του συμβολαίου, ώστε να ολοκληρωθεί το deal και ο Γερμανός να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού.

🚨⏳ EXCL | Stefan Ortega is now in advanced talks with Olympiacos.



Olympiacos have been pushing for the deal as reavealed. 33 y/o free agent had been hesitant and was close to turning the move down, but the parties have now returned to the negotiating table.



The basic terms… pic.twitter.com/r7vZTWBNVA — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 26, 2026

Αν δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, η υπόθεση αναμένεται να κλείσει σύντομα, με τον Ορτέγκα να βρίσκεται προ των πυλών του «Γ. Καραϊσκάκης».