Στην ταυτοποίηση ενός τέταρτου προσώπου, που εκτιμάται ότι είχε τον ρόλο του «εγκεφάλου» πίσω από το σχέδιο της επίθεσης με χειροβομβίδα κοντά στην κατοικία του Ισίδωρου Ντογιάκου, στρέφονται πλέον οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι αστυνομικοί θεωρούν ότι πρόκειται για τον άνθρωπο που φέρεται να έδωσε την εντολή στον 31χρονο Αιγύπτιο κρατούμενο των φυλακών Διαβατών να οργανώσει το χτύπημα, ενεργοποιώντας ένα δίκτυο συνεργών για την εκτέλεσή του.

Πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν ότι στη λίστα των πιθανών στόχων περιλαμβάνονταν ένας δικαστικός λειτουργός, ένας αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, δύο δημοσιογράφοι και ένας σωφρονιστικός υπάλληλος.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός είναι επίσης κρατούμενος και φέρεται να είχε προσωπικές αντιπαραθέσεις ή εμμονές με τα πρόσωπα που είχε βάλει στο στόχαστρο, επιδιώκοντας, σύμφωνα με τις Αρχές, να εκδικηθεί για διαφορετικούς λόγους.

Ο 30χρονος φέρεται να είχε συμφωνήσει αμοιβή 2.500 ευρώ

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο κρατούμενος στις φυλακές Διαβατών επικοινώνησε με τον 31χρονο Αιγύπτιο, ο οποίος στη συνέχεια φέρεται να στρατολόγησε έναν 30χρονο ομοεθνή του για να πραγματοποιήσει την επίθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, ο 30χρονος είχε συμφωνήσει να λάβει συνολικά 2.500 ευρώ για την εκτέλεση του χτυπήματος. Από το ποσό αυτό φέρεται να είχε ήδη εισπράξει προκαταβολή 500 ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 2.000 ευρώ θα καταβάλλονταν μετά την ολοκλήρωση της αποστολής.

Στο κινητό τηλέφωνο του 30χρονου εντοπίστηκαν, σύμφωνα με τις Αρχές, ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες και στίγματα χαρτών που φέρεται να του είχε αποστείλει ο 31χρονος κρατούμενος. Η ανάλυση των δεδομένων δείχνει ότι η πρώτη επικοινωνία μεταξύ τους έγινε στις 21 Ιουλίου.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο 31χρονος είχε ζητήσει η επίθεση να πραγματοποιηθεί είτε με πυροβόλο όπλο είτε με χειροβομβίδα, δίνοντας παράλληλα πληροφορίες για τους στόχους και τις κινήσεις τους. Παράλληλα, φέρεται να είχε δώσει εντολή και για εμπρηστική επίθεση σε κατάστημα καφέ στην Καλλιθέα, σχέδιο που τελικά δεν υλοποιήθηκε.

Το ραντεβού στη Γλυφάδα και η επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την έρευνα, η συνάντηση του 30χρονου με έναν 27χρονο Έλληνα, ο οποίος θεωρείται ο προμηθευτής της χειροβομβίδας, οργανώθηκε έπειτα από οδηγίες του 31χρονου κρατούμενου.

Το ραντεβού πραγματοποιήθηκε σε πλατεία της Γλυφάδας, όπου αστυνομικοί του ελληνικού FBI παρακολουθούσαν διακριτικά τις κινήσεις του 30χρονου, έπειτα από ανώνυμη πληροφορία που είχε φτάσει στο Τμήμα Δίωξης Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας Αντικειμένων.

Οι αστυνομικοί τον παρακολούθησαν από την Κηφισιά έως τη Γλυφάδα και επενέβησαν τη στιγμή που παραλάμβανε ένα αντικείμενο που έμοιαζε με χάρτινο ποτήρι. Στο εσωτερικό του βρέθηκε λειτουργική χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, ασφαλισμένη με δεματικό καλωδίων.

Αμέσως μετά την παραλαβή της, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 30χρονο, αποτρέποντας – σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. – την πραγματοποίηση της επίθεσης.

Αναζητείται ο 27χρονος

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται πλέον ο 27χρονος Έλληνας, ο οποίος αναζητείται από τις Αρχές και θεωρείται ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον έγκλειστο Αιγύπτιο και τον φερόμενο ως φυσικό αυτουργό.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ήταν εκείνος που παρέδωσε τόσο τη χειροβομβίδα όσο και περίπου 400 ευρώ στον 30χρονο λίγο πριν από τη σύλληψή του.

Ο 27χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές, καθώς πριν από δύο χρόνια είχε συλληφθεί ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών, ενώ στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Η σύλληψή του θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι Αρχές εκτιμούν ότι μπορεί να οδηγήσει τόσο στην προέλευση της χειροβομβίδας όσο και στην ταυτότητα του προσώπου που φέρεται να έδωσε την τελική εντολή.

Έρευνα στο κελί του 31χρονου

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο κελί του 31χρονου στις φυλακές Διαβατών, όπου εντοπίστηκε κινητό τηλέφωνο που φέρεται να χρησιμοποιούσε για τις επικοινωνίες του.

Ο 31χρονος εκτίει ποινή κάθειρξης από το 2017 για ανθρωποκτονία, ενώ έχει καταδικαστεί και για ληστείες και άλλα σοβαρά αδικήματα.

Παράλληλα, σε έρευνες που έγιναν σε χώρους που χρησιμοποιούσαν πρόσωπα του περιβάλλοντός του κατασχέθηκαν ένα περίστροφο με πέντε φυσίγγια, χρηματοκιβώτιο, 4.410 ευρώ σε μετρητά, δύο κινητά τηλέφωνα, πλήθος καρτών τηλεφωνικών συνδέσεων, καθώς και ρουχισμός και άλλα αντικείμενα που εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια.