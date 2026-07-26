Συναγερμός σήμανε στο κέντρο της Αθήνας, καθώς η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας λόγω ελέγχου που πραγματοποιεί το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) σε ύποπτη βαλίτσα.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν σημεία γύρω από την περιοχή όπου εντοπίστηκε το ύποπτο αντικείμενο. Συγκεκριμένα, έχει διακοπεί η κίνηση των οχημάτων:

στη συμβολή των οδών Αθηνάς και Βορέου,

στη συμβολή των οδών Ερμού και Αγίων Ασωμάτων,

στη συμβολή των οδών Μητροπόλεως και Αιόλου.

Η Αστυνομία έχει αποκλείσει τα συγκεκριμένα σημεία για λόγους ασφαλείας, ενώ οι ρυθμίσεις θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος της ύποπτης βαλίτσας από το κλιμάκιο του ΤΕΕΜ.