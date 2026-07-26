Η Τατιάνα Μπλάτνικ τοποθετήθηκε δημόσια μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram για τη φιλανθρωπική εκδήλωση της Hellenic Initiative στο Μουσείο της Ακρόπολης, εστιάζοντας στις πρωτοβουλίες της ομογένειας και την παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αναφερόμενη στη διοργάνωση, η ίδια σημείωσε:

«Η Hellenic Initiative διοργάνωσε μια αξέχαστη βραδιά στο Μουσείο της Ακρόπολης, φέρνοντας κοντά μέλη της ελληνικής διασποράς που συνεχίζουν να επενδύουν χρόνο, ταλέντο και προσφορά στο μέλλον της Ελλάδας»

Σχετικά με την τοποθέτηση του πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Τατιάνα Μπλάτνικ συμπλήρωσε:

«Ήταν τιμή να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλά για τη δύναμη του Ελληνισμού, τη σημασία της διατήρησης των δεσμών ανάμεσα στις γενιές και τον ξεχωριστό ρόλο που διαδραματίζει η διασπορά στη δημιουργία μιας πιο ισχυρής και καινοτόμου Ελλάδας»

Ο ρόλος του Διεθνούς Πρέσβη και η δράση του οργανισμού

Συνεχίζοντας την ανάρτησή της, η Τατιάνα Μπλάτνικ αναφέρθηκε στην πολυετή θητεία της στον οργανισμό και στα μηνύματα της προσφοράς προς τη νεολαία:

«Ως Διεθνής Πρέσβης του Hellenic Initiative για περισσότερα από 8 χρόνια, συνεχίζω να εμπνέομαι από τους ανθρώπους που χτίζουν γέφυρες ανάμεσα στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, δημιουργούν ευκαιρίες για τους νέους, στηρίζουν οργανισμούς και αποδεικνύουν ότι η φιλανθρωπία, η γνώση και η δύναμη της κοινότητας μπορούν να αφήσουν ένα διαχρονικό αποτύπωμα»

Κλείνοντας το μήνυμά της, απηύθυνε ευχαριστίες προς τους παρευρισκόμενους και τους διοργανωτές:

«Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα για τη διοργάνωση μιας τόσο ξεχωριστής εκδήλωσης! Το μέλλον της Ελλάδας γίνεται πιο φωτεινό όταν το χτίζουμε όλοι μαζί. Ευχαριστώ όλους όσοι παρευρέθηκαν και στήριξαν αυτή την προσπάθεια»

Ο διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός The Hellenic Initiative (Ελληνική Πρωτοβουλία) συγκροτήθηκε το 2012 από μέλη της ελληνικής διασποράς και της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, με αντικείμενο την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας και την παροχή κοινωνικής βοήθειας στην Ελλάδα.