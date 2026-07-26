Στη σύλληψη οδηγού στα Μέγαρα προχώρησαν στελέχη της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 26 Ιουλίου, όταν 29χρονος εντοπίστηκε να κινείται στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου με ταχύτητα 208 χιλιομέτρων την ώρα.

Το όχημα κατεγράφη από τη συσκευή ραντάρ που χρησιμοποιούσαν οι αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο του οδικού δικτύου ανέρχεται στα 130 χλμ./ώρα.

Η δικογραφία και η παραπομπή στον εισαγγελέα

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η υπέρβαση των 78 χλμ./ώρα πάνω από το καθορισμένο όριο συνιστούσε κίνδυνο για την ασφάλεια των υπολοίπων οδηγών που κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο.

Την προανάκριση ανέλαβε το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αττικής, το οποίο σχημάτισε σε βάρος του 29χρονου δικογραφία για το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης, οδηγώντας τον στη συνέχεια ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.