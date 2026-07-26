Στην Αθήνα πραγματοποιείται τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 11:00 π.μ., ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών Ελλάδας και Λιβύης, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Στη διαπραγμάτευση για την ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα, η ελληνική πλευρά θέτει ως βάση το Διεθνές Δίκαιο, την επήρεια των νησιών και το ανυπόστατο του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Είχαν προηγηθεί ο πρώτος κύκλος επαφών στην Αθήνα και ο δεύτερος στις 10 Ιουνίου 2026 στην Τρίπολη, με επικεφαλής την υφυπουργό Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο χώρες είχαν φτάσει κοντά σε διευθέτηση και το 2010, χωρίς να ολοκληρωθεί η συμφωνία.