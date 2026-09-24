Λίγο πριν από τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ τοερχόμενο Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, οι πρώτες εικόνες από τον χώρο καταγράφουν τις τελευταίες προετοιμασίες, ενώ η μουσική έχει ήδη αρχίσει να ακούγεται. Το «Αγαπούλα μου» είναι ένα από τα τραγούδια που ακούγονται στον χώρο γύρω από το Στάδιο και καταγράφεται από όσους βρίσκονταν στο ΟΑΚΑ.

Η μουσική συνεχίζεται και σε άλλο βίντεο από τον χώρο, αυτή τη φορά με το «Τραίνο» να ακούγεται από τα ηχεία. Πρόκειται για ακόμη ένα από τα τραγούδια της Άννας Βίσση που επιλέχθηκαν για να συνοδεύσουν τις στιγμές πριν από την έναρξη του live.

Για τη μεγάλη βραδιά έχουν ήδη γίνει γνωστές αρκετές λεπτομέρειες της παραγωγής. Η σκηνή έχει σχεδιαστεί σε μορφή 360 μοιρών, ενώ στο πρόγραμμα συμμετέχει ως special guest ο DJ Argy, με τον οποίο η Άννα Βίσση έχει συνεργαστεί και στο τραγούδι «Όλο πιο πάνω».

Η διοργάνωση έχει προγραμματίσει pre-show από τις 20:00, ενώ η Άννα Βίσση αναμένεται να ανέβει στη σκηνή περίπου στις 21:00. Το βασικό μουσικό μέρος της συναυλίας υπολογίζεται ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον τρεις έως τρεισήμισι ώρες, γεγονός που διαμορφώνει ένα συνολικό πρόγραμμα άνω των τεσσάρων ωρών μαζί με το pre-show.

Στον χώρο έχουν προβλεφθεί επίσης ειδικά φωτεινά βραχιολάκια με την ένδειξη «ΑΝΝΑ ΟΑΚΑ», ενώ οι θεατές έχουν ενημερωθεί να προτιμήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς λόγω της αναμενόμενης αυξημένης προσέλευσης.

Η συναυλία στο ΟΑΚΑ έρχεται μετά τις μεγάλες εμφανίσεις της τραγουδίστριας στο Καλλιμάρμαρο και αποτελεί την επόμενη μεγάλη στάση στο φετινό συναυλιακό της πρόγραμμα. Η παραγωγή έχει παρουσιαστεί ως μια ιδιαίτερα μεγάλη οπτικοακουστική διοργάνωση, με την προετοιμασία να βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία.