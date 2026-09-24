Μια ιστορία που μοιάζει βγαλμένη από σενάριο αστυνομικής ταινίας εξελίχθηκε στα Χανιά, με πρωταγωνιστή έναν κρατούμενο που φέρεται να είχε βρει έναν ιδιαίτερο τρόπο για να ασχολείται με την κηπουρική.

Μόνο που αντί για λαχανικά ή λουλούδια, η καλλιέργεια που είχε στήσει σε χώρο κοντά στο σωφρονιστικό κατάστημα αφορούσε δενδρύλλια κάνναβης.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Χανίων εντόπισαν τη φυτεία και προχώρησαν στη σύλληψη ενός 50χρονου ημεδαπού, ο οποίος είναι έγκλειστος σε σωφρονιστικό κατάστημα και κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Η «κρυφή γωνιά» δίπλα στις φυλακές

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας φέρεται να είχε δημιουργήσει έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο σε κοντινή αγροτική περιοχή, δίπλα στο Κατάστημα Κράτησης Αγιάς Χανίων.

Για να μην εντοπίζεται η φυτεία, είχε επιχειρήσει να την καλύψει δημιουργώντας έναν φυσικό «θόλο» από την υπάρχουσα βλάστηση της περιοχής.

Η έρευνα των Αρχών αποκάλυψε ότι ο χώρος δεν ήταν τυχαίος, αλλά είχε διαμορφωθεί ώστε να λειτουργεί ως κρυφή καλλιέργεια.

Τον εντόπισαν την ώρα που έφευγε από τη φυτεία

Η επιχείρηση της Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου. Οι αστυνομικοί, έχοντας συγκεντρώσει στοιχεία στο πλαίσιο της προανάκρισης, εντόπισαν τον 50χρονο τη στιγμή που έβγαινε από τον συγκεκριμένο χώρο, όπου -σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας- είχε προηγουμένως πραγματοποιήσει εργασίες φροντίδας της καλλιέργειας.

Ακολούθησε η ακινητοποίησή του και η έρευνα στον χώρο.

35 δενδρύλλια και πάνω από 11 κιλά νωπών κλώνων

Κατά την έρευνα βρέθηκαν και εκριζώθηκαν συνολικά:

35 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως και 3 μέτρα

11 κιλά και 260 γραμμάρια νωπών κλώνων κάνναβης

ένα κινητό τηλέφωνο,

διάφορα εργαλεία που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την καλλιέργεια

Η φυτεία βρισκόταν στο στάδιο ανάπτυξης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Η έρευνα συνεχίζεται

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, ενώ αναμένεται να διερευνηθεί πλήρως ο τρόπος με τον οποίο ο κρατούμενος φέρεται να είχε οργανώσει την καλλιέργεια σε τόσο κοντινή απόσταση από το σωφρονιστικό κατάστημα.