Η Ασημίνα Ιγγλέζου καλείται να προσαρμοστεί σε μια νέα καθημερινότητα μετά τον ακρωτηριασμό τεσσάρων δαχτύλων του δεξιού χεριού της, εξαιτίας των σοβαρών κρυοπαγημάτων που υπέστη στην αποστολή της στα Ιμαλάια. Η αθλήτρια και πρώην παίκτρια του Survivor μίλησε την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Ρεπορτάζ Τώρα» του OPEN, μέσα από το νοσοκομείο, περιγράφοντας όσα βιώνει και αποκαλύπτοντας ότι θέλει να επιστρέψει στο βουνό.

Η ίδια εξήγησε πως μόλις πρόσφατα άρχισε να αισθάνεται κάπως καλύτερα, γεγονός που της επέτρεψε να ανταποκριθεί στην τηλεοπτική επικοινωνία. Όπως είπε, ελπίζει σύντομα να πάρει εξιτήριο και να μπορέσει να διαχειριστεί τις αλλαγές που έχει φέρει στη ζωή της η περιπέτεια της υγείας της.

«Βρίσκομαι σε ένα χώρο νοσοκομείου και όσο μπορείς να καταλάβεις να έχεις μια αίσθηση που εύχομαι να μην έχεις. Βασικά να μην έχει περάσει άνθρωπος ούτε στον εχθρό μου από νοσοκομείο. Δεν βοηθάει το περιβάλλον, αλλά σύντομα που θα βγω γιατί σήμερα είναι η πρώτη μέρα που νιώθω κάπως καλύτερα και γι’ αυτό και μπόρεσα να ανταποκριθώ στο κάλεσμά σου. Προσπαθώ».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην απώλεια των τεσσάρων δαχτύλων του δεξιού χεριού της και στις αλλαγές που θα χρειαστεί να κάνει από εδώ και πέρα.

«Εύχομαι σιγά σιγά να βγω από εδώ και να μπορέσω να πάρω τη ζωή στο χέρι μου, γιατί τώρα το αριστερό μου θα είναι το καλό μου χέρι, αφού το δεξί μου χέρι έχει υποστεί αρκετή ζημιά. Έχουν ακρωτηριαστεί τα τέσσερα δάχτυλα του δεξιού χεριού μου», ανέφερε.

Το μήνυμα της Ασημίνας Ιγγλέζου μετά την περιπέτεια της υγείας της

Μιλώντας για όσα κρατά από αυτή τη δοκιμασία, η Ασημίνα Ιγγλέζου αναφέρθηκε στην αξία της καθημερινότητας και στην ανάγκη να αντιμετωπίζει κανείς τις απρόβλεπτες δυσκολίες χωρίς να εγκαταλείπει την προσπάθεια.

«Απλά θα πω ότι γενικά κάθε μέρα που ξυπνάμε να μη θεωρούμε δεδομένη τη ζωή μας. Να απολαμβάνουμε κάθε στιγμή και να είμαστε έτοιμοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε μας φέρει απρόοπτα η ζωή μας, να το αντιμετωπίζουμε, να μην το βάζουμε κάτω. Μερικές φορές μέσα από τέτοιες δυσκολίες καταλαβαίνουμε πραγματικά πόση δύναμη έχουμε. Περισσότερο πόσο νομίζαμε ή πιστεύαμε».

Η οικογένειά της αποτελεί, όπως εξήγησε, βασικό στήριγμα σε αυτή την περίοδο. Η αθλήτρια είναι μητέρα δύο ενήλικων κοριτσιών, με τη μία κόρη της να είναι γιατρός, και μίλησε για τη σημασία των δεσμών ανάμεσα στους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά ο ένας στον άλλο.

«Έχω δύο κόρες. Είναι μεγάλες σε ηλικία. Η μία είναι και γιατρός, επομένως καταλαβαίνει. Όταν μια οικογένεια είναι δεμένη σαν άνθρωποι σαν μεταξύ τους, θεωρώ ότι αυτό είναι το καταφύγιο για κάθε άνθρωπο που περνάει μια δυσκολία και γι’ αυτό είναι σημαντικό να έχουμε την οικογένεια. Από εκεί ξεκινάνε πολλά πράγματα, άσχετα με ποια μορφή είναι αυτή η οικογένεια».

Τα κρυοπαγήματα στο Μακαλού και η επιθυμία να επιστρέψει στα Ιμαλάια

Η περιπέτεια ξεκίνησε κατά την αποστολή της στο όρος Μακαλού, στα Ιμαλάια, όπου υπέστη σοβαρά κρυοπαγήματα στα χέρια. Παρά τις θεραπείες που ακολούθησαν επί μήνες, η βλάβη σε τέσσερα δάχτυλα του δεξιού χεριού της οδήγησε τελικά στον ακρωτηριασμό των ακροδαχτύλων τους. Το αριστερό χέρι της, αντίθετα, διασώθηκε πλήρως.

Όταν ρωτήθηκε αν θα επιχειρούσε ξανά μια αποστολή στα Ιμαλάια, η απάντησή της ήταν σαφής. Η ίδια δήλωσε ότι επιθυμεί να επιστρέψει στο βουνό, παρά την περιπέτεια που έζησε.

«Φυσικά και θα ξαναπήγαινα στα Ιμαλάια, το πρώτο πράγμα που θέλω είναι να ξαναβρεθώ εκεί, γιατί μόνο εκεί νιώθω ζωντανή. Μόνο εκεί νιώθω ζωντανή».