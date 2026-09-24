Γύρω από τρεις κεντρικούς άξονες θα κινηθεί σύμφωνα με πληροφορίες, στην αποψινή ομιλία του ο πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών εστιάζοντας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό και τον γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί εκτενώς και στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ελληνοτουρκικές Σχέσεις: Διάλογος στη βάση του Διεθνούς Δικαίου

Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να υπογραμμίσει ότι ο διάλογος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, θέτοντας όμως ως απαράβατο όρο τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και των αρχών της καλής γειτονίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα επισημάνει με σαφήνεια ότι η Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) αποτελεί το μοναδικό θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μακροχρόνιας διαφοράς μεταξύ των δύο χωρών, η οποία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ. Παράλληλα, θα τονίσει ότι ο ουσιαστικός διάλογος είναι αδύνατον να συνυπάρξει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα ή με απειλές πολέμου που στρέφονται κατά της άσκησης των νόμιμων δικαιωμάτων της χώρας.

Κυπριακό: Δοκιμασία για την αξιοπιστία του ΟΗΕ

Ιδιαίτερη έμφαση πρόκειται να δοθεί στο Κυπριακό. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να σημειώσει ότι 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κύπρου, το πρόβλημα παραμένει μια ανοιχτή πρόκληση και μια δοκιμασία για την αξιοπιστία του ΟΗΕ, καθώς και για την εφαρμογή των ίδιων των αποφάσεών του.

Στο πλαίσιο αυτό, θα εκφράσει την πλήρη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες που καταβάλλει ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού για την επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, με τελικό στόχο την επανένωση του νησιού.

Η Ελλάδα πυλώνας σταθερότητας

Ο Πρωθυπουργός θα αναδείξει τον κρίσιμο ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ως γεωπολιτικής γέφυρας ανάμεσα στην Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους τομείς της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, της ενέργειας, καθώς και στις νέες υποδομές διασυνδεσιμότητας.

Ταυτόχρονα, η ομιλία θα περιλαμβάνει εκτενείς αναφορές στις τρέχουσες διεθνείς κρίσεις, με τον πρωθυπουργό να σχολιάζει τις εξελίξεις σε κρίσιμα μέτωπα όπως η Γάζα, ο Λίβανος, η Συρία, η Λιβύη, η Ουκρανία και το Σουδάν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αφιερώσει μεγάλο μέρος της ομιλίας στην Τεχνητή Νοημοσύνη, προειδοποιώντας ότι η ταχύτητα ανάπτυξης της ΑΙ δημιουργεί κινδύνους που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με εθελοντική αυτορρύθμιση των ίδιων των εταιρειών. Θα θέσει στο επίκεντρο την ανάγκη για ισχυρό ρυθμιστικό πλαίσιο. Θα καλέσει ειδικά τις ΗΠΑ, όπου αναπτύσσονται τα κορυφαία μοντέλα ΑΙ, να αναλάβουν την ευθύνη που αναλογεί στην πρωτοπορία τους, επισημαίνοντας ότι η διεθνής συνεργασία —συμπεριλαμβανομένης της Κίνας— είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση μιας πρόκλησης που αφορά ολόκληρη την ανθρωπότητα.