Μια τρομακτική στιγμή έζησε μια 19χρονη στα Χανιά το απόγευμα της Πέμπτης, όταν το αγροτικό όχημα που οδηγούσε βγήκε από την πορεία του και κατέληξε σε χωράφι, έπειτα από πτώση από ύψος.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Το τροχαίο σημειώθηκε σε επαρχιακό δρόμο στην περιοχή Ποτιστήρια, στον δρόμο του ΟΑΔΥΚ, με τις συνθήκες του ατυχήματος να διερευνώνται από την Αστυνομία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αγροτικό όχημα που κινούνταν στην περιοχή εξετράπη της πορείας του για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και έπεσε από ύψος σε παρακείμενο χωράφι.

Η 19χρονη οδηγός εγκλωβίστηκε μέσα στο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής. Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα και οι πυροσβέστες κατάφεραν να την απεγκλωβίσουν με ασφάλεια.

Μετά τον απεγκλωβισμό της, η 19χρονη παραδόθηκε στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων για προληπτικό έλεγχο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, παρά την πτώση του οχήματος και τον εγκλωβισμό της, δεν φαίνεται να έχει υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς.

Στο σημείο βρέθηκαν και αστυνομικοί, οι οποίοι ξεκίνησαν την έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα βγήκε από τον δρόμο και κατέληξε στο χωράφι.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, όμως η γρήγορη κινητοποίηση των Αρχών είχε ως αποτέλεσμα η περιπέτεια της νεαρής οδηγού να έχει τελικά ευτυχώς θετική κατάληξη.