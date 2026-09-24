Πιέσεις στον Τζάνι Ινφαντίνο για να συμπεριλάβει στα θέματα που θα συζητηθούν για την υπόθεση Μπάλογκαν στο Μουντιάλ 2026 και την αποτυχημένη προσπάθειά του για πώληση μετοχών του Μουντιάλ, ασκούν μέλη της FIFA.

Το κλίμα για τον πρόεδρο της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας είναι πολύ βαρύ τους τελευταίους μήνες, με την αρχή να γίνεται στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όταν η FIFA… έσβησε την κόκκινη κάρτα που είχε δεχθεί ο Μπάλογκαν, για να τον έχουν οι ΗΠΑ στη διάθεσή τους κόντρα στο Βέλγιο.

Ακολούθησε ο χαμός με την αποκάλυψη του σχεδίου του Ινφαντίνο για πώληση ποσοστού των μετοχών του Μουντιάλ σε ιδιώτες επενδυτές, με τις αντιδράσεις να είναι τεράστιες και το σχέδιο να αποσύρεται. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως τα μέλη της FIFA το έχουν ξεχάσει.

Όπως αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ ο Guardian, υπάρχουν πιέσεις προς τον Ινφαντίνο για να συμπεριλάβει αυτά τα δύο ζητήματα στα θέματα προς συζήτηση και αν δεν το κάνει τότε το κλίμα θα βαρύνει κι άλλο για τον ίδιο.

Προς το παρόν, πάντως, ο Ινφαντίνο είναι ο μόνος υποψήφιος για τις εκλογές για την προεδρία της FIFA που θα γίνουν το 2027.