Στο Columbia University μίλησε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, με θέμα «Μεταξύ ισχύος και αρχών: ‘Ασκηση εξωτερικής πολιτικής σε έναν κόσμο σε μετάβαση». Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από το Saltzman Institute of War and Peace Studies, το European Institute του Columbia University και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (SNF).

📍New York | 23 September 🇬🇷 FM George Gerapetritis delivered a lecture at @Columbia University titled: “Between Power and Principle: Navigating Foreign Policy Through a World in Transition” co-hosted by the Saltzman Institute, European Institute & @SNF. https://t.co/IBddmN6kju