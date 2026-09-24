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Στο Columbia University μίλησε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, με θέμα «Μεταξύ ισχύος και αρχών: ‘Ασκηση εξωτερικής πολιτικής σε έναν κόσμο σε μετάβαση». Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από το Saltzman Institute of War and Peace Studies, το European Institute του Columbia University και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (SNF).