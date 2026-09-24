Η γιατρός που προφυλακίστηκε στον Κορυδαλλό για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη φέρεται να ήταν κατά των εμβολίων σε παιδιά, ισχυριζόμενη ότι προκαλούν διάφορα ζητήματα, ακόμη και σύνδρομο Down.

Σύμφωνα με το Live News, μια γυναίκα προσπαθούσε να μείνει έγκυος και μετά από πολλές αποτυχημένες εξωσωματικές απευθύνθηκε στη γιατρό, ζητώντας βοήθεια.

Τότε, η 56χρονη φέρεται να πρότεινε την πλασμαφαίρεση ως προϋπόθεση για να καθαρίσει ο οργανισμός από τις τοξίνες και στη συνέχεια μια ακόμη θεραπεία, πριν επιχειρηθεί η νέα εξωσωματική.

Επιπλέον, συνέστησε στην ασθενή -σύμφωνα με την εκπομπή του Mega- όταν γεννήσει «να μην κάνει εμβόλια» στα παιδιά της, επειδή «μπορεί να τους δημιουργήσουν σύνδρομο Down».

Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ: