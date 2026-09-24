Με τον ναύαρχο George M. Wikoff, διοικητή της Διακλαδικής Διοίκησης Συμμαχικών Δυνάμεων στη Νάπολη, συναντήθηκε σήμερα Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026 στο υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας, ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας.
Όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας στο κοινωνικό δίκτυο Χ, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αθήνα.
Στη συνάντηση συμμετείχε, επίσης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης.
“Ανταλλάξαμε απόψεις για τις τρέχουσες προκλήσεις ασφαλείας. Συζητήσαμε για την πρόοδο υλοποίησης της Αgenda 2030, των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων”, κατέληξε ο κ Δένδιας.
Συναντήθηκα σήμερα, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με τον Ναύαρχο George M. Wikoff, Διοικητή της Διακλαδικής Διοίκησης Συμμαχικών Δυνάμεων στη Νάπολη (JFC Naples), στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αθήνα. Στη συνάντηση συμμετείχε, επίσης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης. Ανταλλάξαμε απόψεις για τις τρέχουσες προκλήσεις ασφαλείας. Συζητήσαμε για την πρόοδο υλοποίησης της Αgenda 2030, των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.— Nikos Dendias (@NikosDendias) September 24, 2026