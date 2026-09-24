Με τον ναύαρχο George M. Wikoff, διοικητή της Διακλαδικής Διοίκησης Συμμαχικών Δυνάμεων στη Νάπολη, συναντήθηκε σήμερα Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026 στο υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας, ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας.

Όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας στο κοινωνικό δίκτυο Χ, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αθήνα.

Στη συνάντηση συμμετείχε, επίσης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης.

“Ανταλλάξαμε απόψεις για τις τρέχουσες προκλήσεις ασφαλείας. Συζητήσαμε για την πρόοδο υλοποίησης της Αgenda 2030, των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων”, κατέληξε ο κ Δένδιας.