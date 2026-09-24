Ο Πέρο Άντιτς μίλησε για την κατάσταση στην Παρτιζάν την περασμένη σεζόν με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και αναφέρθηκε και στον Ταϊρίκ Τζόουνς του Ολυμπιακού.

Ο πρώην παίκτης των «ερυθρόλευκων» μίλησε στο Podcast «Jao Mile» και σε ερώτηση για την περσινή κατάσταση στην Παρτιζάν αναφέρθηκε και στον Τζόουνς, ο οποίος αποχώρησε από την ομάδα του Βελιγραδίου και υπέγραψε στον Ολυμπιακό.

«Θα τα έβαζα με τον Τζαμπάρι Πάρκερ… Δεν θέλω να επιτεθώ σε κανέναν, αλλά ο προπονητής σε επιλέγει, σε πληρώνει και μετά στρέφεσαι εναντίον του», είπε αρχικά ο Άντιτς και συνέχισε.

«Ή εκείνον τον τύπο που είναι τώρα στον Ολυμπιακό, αυτόν που όλο φωνάζει και ουρλιάζει. Θα του έριχνα μια γροθιά κατευθείαν στο μέτωπο, αδερφέ. Πρέπει να δείχνεις σεβασμό. Όταν συμπεριφέρεσαι έτσι, αυτομάτως φαίνεσαι ηλίθιος. Και το παίζει σκληρός, σαν να θέλει να πλακωθεί. Απλώς χρειάζεται ένα καλό ξύλο, αδερφέ».