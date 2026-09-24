Η νέα σεζόν δεν είναι απλώς μια νέα σελίδα για τον ΠΑΟΚ αλλά ένα νέο βιβλίο, όπως τόνισε ο Αντρέα Τρινκιέρι σε δηλώσεις του στην ιστοσελίδα του ΕΣΑΚΕ.

Με τον Τέλη Μυστακίδη ως μεγαλομέτοχο και με το ρόστερ να έχει ενισχυθεί πολύ σημαντικά, ο «δικέφαλος του βορρά» έχει ως στόχο να πρωταγωνιστήσει ξανά και ο Ιταλός προπονητής είναι αυτός που ανέλαβε να χτίσει την ομάδα που θα τα καταφέρει.

Με την έναρξη του νέου πρωταθλήματος της Stoiximan Basket League να πλησιάζει, ο Τρινκιέρι μίλησε στην ιστοσελίδα του ΕΣΑΚΕ και είπε τα εξής…

«Η νέα σεζόν δεν είναι απλώς μια καινούργια σελίδα για τον ΠΑΟΚ. Είναι η αρχή ενός καινούργιου βιβλίου. Και όταν ανοίγεις ένα καινούργιο βιβλίο, δεν μπορείς να γράψεις την τελευταία σελίδα από την πρώτη μέρα. Πρέπει να γράφεις κάθε μέρα μία καλή σελίδα.

Ξέρουμε ότι υπάρχουν υψηλές προσδοκίες και αυτό είναι κάτι θετικό. Η πίεση είναι προνόμιο, γιατί όταν κανείς δεν περιμένει τίποτα από εσένα, σημαίνει ότι δεν μετράς. Εδώ υπάρχει ιστορία, υπάρχει πάθος, υπάρχει μια πόλη και μια τεράστια βάση φιλάθλων που θέλει να δει τον ΠΑΟΚ ξανά εκεί όπου πιστεύει ότι ανήκει.

Από την πρώτη μέρα δουλεύουμε για να χτίσουμε την ταυτότητά μας, να θέσουμε τα στάνταρ στα οποία θέλουμε να λειτουργούμε, να δημιουργήσουμε τη σωστή κουλτούρα και να φτιάξουμε μια ομάδα ικανή να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες που υπάρχουν, σε ένα πολύ απαιτητικό και ανταγωνιστικό ελληνικό πρωτάθλημα.

Ξέρουμε ότι ο δρόμος δεν θα είναι εύκολος. Αλλά γι’ αυτό ακριβώς είμαστε εδώ: για να δουλεύουμε, να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα και να χτίσουμε κάτι για το οποίο οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ θα μπορούν να είναι περήφανοι».