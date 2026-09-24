Η Θάλεια Ματίκα περιέγραψε τη δύσκολη εμπειρία του πρώτου τοκετού της, ο οποίος διήρκεσε 18,5 ώρες, μιλώντας για τη γέννηση του γιου της και τις στιγμές που έχουν χαραχτεί στη μνήμη της. Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026 στην εκπομπή «Super Κατερίνα» της Κατερίνας Καινούργιου, όπου αναφέρθηκε επίσης στα παιδιά της, στον σύζυγό της Τάσο Ιορδανίδη και στην οικονομική καταστροφή που αντιμετώπισαν.

«Ο γιος μου θα γίνει 14 και η κόρη μου θα γίνει 10. Εγώ θυμάμαι τους δύο φυσιολογικούς τοκετούς. Ήταν πάρα πολύ δύσκολοι οι τοκετοί μου, ειδικά ο πρώτος με τον Δάνο. Ξέρεις, ήταν 18,5 ώρες». Η ηθοποιός εξήγησε ότι ο γιος της γεννήθηκε με τη βοήθεια του γυναικολόγου της, ο οποίος χρησιμοποίησε κουτάλες για να ολοκληρωθεί ο τοκετός. «Τελικά ο γυναικολόγος μου, υπέροχος γιατρός, μου τον πήρε με κουτάλες, μου τον έβγαλε τον γιο μου. Είναι μια στιγμή που νομίζω ότι δεν θα την ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου».

Αναφερόμενη στη σωματική εμπειρία εκείνων των ωρών, η Θάλεια Ματίκα είπε: «Και θέλω να σου πω ότι εκείνη τη στιγμή, αφού πιάσαμε τις γέννες, θυμάμαι σαν να σε σκίζουν στα δύο ρε παιδί μου. Ήταν μια τρομακτική στιγμή για μένα».

Για τη δεύτερη εγκυμοσύνη της, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι δεν ήταν προγραμματισμένη, όπως συνέβη και με την πρώτη. Όπως είπε, σκέφτηκε ότι ο γιος της θα μπορούσε να αποκτήσει ένα αδελφάκι, ενώ δεν έκρυψε ότι επιθυμούσε πάντα να έχει κόρη.

«Μένω έγκυος, πάλι χωρίς προγραμματισμό και στο πρώτο και στο δεύτερο. Στο δεύτερο λοιπόν έρχεται η σκέψη νομίζω ότι, που έχουμε όλοι, ότι με το που μαθαίνω ότι είμαι έγκυος χωρίς προγραμματισμό, λες “έχω ένα, να μην του χαρίσω ένα αδερφάκι;”. Και έρχεται η μπουμπού. Ήθελα πάντα κορίτσι, δεν το κρύβω».

Στη συνέχεια μίλησε για τη σχέση που έχει αναπτύξει με τον γιο της, σημειώνοντας ότι πρόκειται για έναν δεσμό που δεν περίμενε να βιώσει με τον συγκεκριμένο τρόπο.

«Παρ’ όλα αυτά θέλω να πω ότι η σχέση με το αγόρι μαμά και γιος είναι μια πολύ ιδιαίτερη σχέση που δεν την περίμενα ότι θα φανεί έτσι. Ξέρεις, μεγαλώνοντας τα συνειδητοποιείς αυτά. Έχει κάτι πολύ, πώς να στο πω, έχει έναν ερωτισμό η σχέση της μαμάς με τον γιο. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να το κρύψω. Δηλαδή ισχύει αυτό τελικά».

Η ηθοποιός αναφέρθηκε ακόμη στις φορές που εκείνη και ο Τάσος Ιορδανίδης είχαν έντονους καβγάδες μπροστά στα παιδιά τους, λέγοντας ότι τα περιστατικά αυτά παραμένουν στη μνήμη τους.

«Εμείς με τον Τάσο μπορεί να έχουμε τσακωθεί μπροστά στα παιδιά έντονα δύο τρεις φορές σε όλα αυτά τα χρόνια και τα παιδιά μου το θυμούνται ακόμη. Το αναφέρουν. “Τότε που με τον μπαμπά…”. Θέλω να πω ότι μένει στο παιδί. Είναι αυτά».

Η σχέση με τον Τάσο Ιορδανίδη και η οικονομική καταστροφή

Μιλώντας για τον σύζυγό της, η Θάλεια Ματίκα στάθηκε στον χαρακτήρα του, στην επιθυμία του να δημιουργήσει οικογένεια και στη σημασία που έχει για εκείνον το σπίτι τους.

«Νομίζω ότι ο Τάσος έχει ένα καλό. Δεν έχει καθόλου ψώνιο, ρε παιδί μου, μέσα του. Είναι ένας κανονικός γήινος άνθρωπος που πατάει κανονικά εδώ στον πλανήτη μας και ξέρει τι θέλει από μικρός. Δηλαδή αυτό που λέμε τα παιδιά. Ήθελε οικογένεια, το ήξερε ρε παιδί μου από τότε που τον γνώρισα».

Η ίδια μετέφερε και μια φράση που, όπως είπε, της επαναλαμβάνει ο Τάσος Ιορδανίδης για το σπίτι τους.

«Είναι, μου λέει εμένα, μου λέει κάτι ατάκες, δηλαδή το λιμάνι μου, λέει, είναι το σπίτι μου. Εγώ όταν, με το που γυρίζω μέσα, είμαι ευτυχισμένος. Πράγματα που δεν τα ακούς εύκολα στη σημερινή εποχή».

Για τη σχέση τους, η ηθοποιός δήλωσε: «Είμαστε 18 χρόνια μαζί. Είμαι πάρα πολύ ερωτευμένη. Αλλά πέρα από τον έρωτα, είναι η συντροφικότητα που λέμε, είναι πολύ σημαντική. Είναι ο άνθρωπός μου, είναι αυτός που θα μείνει όταν με το καλό, αν όλα πάνε καλά, τα παιδιά μας φύγουν και ανοίξουν τα φτερά τους. Θέλω να είναι εκεί μαζί μου».

Η συζήτηση στράφηκε και στην οικονομική καταστροφή που βίωσε το ζευγάρι. Η Θάλεια Ματίκα περιέγραψε τις δυσκολίες εκείνης της περιόδου, κατά την οποία είχαν ήδη παιδιά και στη συνέχεια ήρθε η πανδημία του Covid.

«Μετά την οικονομική καταστροφή ξεκινήσαμε από το υπό του μηδενός. Νομίζω όχι από το μηδέν. Να ‘ναι καλά ο Τάσος και θα το πω αυτό γιατί εγώ ναι στήριξα εννοείται, αλλά… Τότε όχι μόνο είχαμε τα παιδιά. Ήρθε και ο covid. Ήταν όλο καταστροφικό το σενάριο».

Η ηθοποιός αναγνώρισε την επιμονή του συζύγου της να συνεχίζει παρά τις δυσκολίες, αναφέροντας ότι η ίδια αντιμετωπίζει τις καταστάσεις με μεγαλύτερο φόβο.

«Όταν πέφτει – και πέφτει πολύ χαμηλά – μπορεί και ξανασηκώνεται. Με αξιοπρέπεια και προσπάθεια. Δεν το βάζει κάτω. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που με συγκινούν, γιατί εγώ σαν χαρακτήρας είμαι πιο φοβική ρε παιδί μου και αυτός έχει μια τρομερή τόλμη και πυγμή και το κάνει πράξη. Δεν ξέρω πώς το κάνει αυτό. Αυτό είναι χάρισμα νομίζω».

Όπως πρόσθεσε, η έντονη εργασιακή δραστηριότητα του Τάσου Ιορδανίδη συνεχίζεται, με την ίδια να του ζητά να χαλαρώσει τους ρυθμούς του.

«Και το ‘κανε, το ‘κανε και το ‘κανε εντάξει. Βέβαια αυτό του έχει αφήσει ένα κατάλοιπο. Έχει γίνει εργασιομανής, με την έννοια ότι κάνει πάρα πολλές δουλειές και του λέω “Ρε παιδί μου, λίγο ήρεμα, μη πάθεις τίποτα” και μου λέει “Όχι,, πάμε”».

Κλείνοντας, η Θάλεια Ματίκα αναφέρθηκε στη δική της αντίληψη για την προσπάθεια και το ρίσκο, συνδέοντάς τα με την εργασία: «Τελικά όποιος ρισκάρει σε αυτή τη ζωή και τολμάει αλλά είναι και εργατικός έτσι, γιατί δεν είναι μόνο το ρίσκο, είναι και να δουλεύεις, κάπου θα φτάσει. Το πιστεύω αυτό το πράγμα», κατέληξε.