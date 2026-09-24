Το καλοκαιρινό διάλειμμα, με την επιστροφή της ηλιοφάνειας μετά από δύο ημέρες βροχοπτώσεων, επέτρεψε σε αρκετούς κατοίκους των νοτίων προαστίων της Αθήνας να απολαύσουν ξανά τη θάλασσα, εκμεταλλευόμενοι την υψηλή ακόμη θερμοκρασία του νερού και τον περιορισμένο αέρα.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες του Orange Press Agency από την παραλία του Φλοίσβου, όπου η αμμουδιά γέμισε ξανά με πετσέτες, ομπρέλες και ανθρώπους, Αθηναίους και τουρίστες, οι οποίοι «πείστηκαν» από την επίμονη ηλιοφάνεια και -δεν αρκέστηκαν στην ηλιοθεραπεία αλλά- βούτηξαν στο νερό. Παρόμοια η εικόνα και στον Άλιμο, τη Γλυφάδα και άλλες περιοχές των νοτίων προαστίων, όπου η θερμοκρασία ξεπέρασε τοπικά τους 26 βαθμούς.

Λαγουβάρδος: Καλές συνθήκες και την Παρασκευή

Ο Κώστας Λαγουβάρδος, μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, μιλώντας στο Orange Press Agency, ανέφερε ότι οι καλές καιρικές συνθήκες θα συνεχιστούν μετά την Πέμπτη και το πρωί της Παρασκευής, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι για να έχουμε πλήρη εικόνα του καιρού θα πρέπει να λάβουμε επίσης υπ’ όψιν τις συνθήκες που επικρατούν τις πρωινές ώρες και ιδίως στις βορειότερες περιοχές.

Πιο συγκεκριμένα, παρατηρεί ότι «το πρωί σημειώνονται πολύ χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα. Πέμπτη πρωί είχαμε, για παράδειγμα, μηδέν βαθμούς στον Έβρο».

Μεταβολή του καιρού εν όψει

Η εικόνα θα αλλάξει από το απόγευμα της Παρασκευής, όταν οι βροχές και οι καταιγίδες θα κάνουν την εμφάνισή τους από τα βορειοδυτικά. «Το Σάββατο φαίνεται να είναι έτσι μια δύσκολη μέρα. Θα έχουμε βροχές σε ένα μεγάλο μέρος της χώρας, πιθανόν μάλιστα κατά τόπους στα κεντρικά και στα νότια να είναι ισχυρές, ενώ θα ενισχυθούν και οι άνεμοι», σημειώνει ο Κ. Λαγουβάρδος.

Την Κυριακή αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση των βορείων ανέμων και πτώση της θερμοκρασίας, ενώ, σύμφωνα με την πρόγνωση, οι βροχές θα κρατήσουν μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής και σταδιακά θα εξασθενήσουν.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο, λόγω της νέφωσης και των βροχών, οι θερμοκρασίες θα είναι αρκετά χαμηλότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, με τον Κ. Λαγουβάρδο να τονίζει ότι η εξέλιξη παραπέμπει σε «έναν άστατο, φθινοπωρινό καιρό».

Όσον αφορά το ενδεχόμενο πλημμυρικών φαινομένων, δεν υπάρχει μεν λόγος για εκτεταμένη ανησυχία, απαιτείται ωστόσο προσοχή, καθώς σε περιοχές όπου αναμένονται ισχυρές βροχές, κυρίως στην Πελοπόννησο και πιθανόν στη δυτική Κρήτη, δεν αποκλείεται, σύμφωνα με τον διευθυντή ερευνών του Αστεροσκοπείου, να εκδηλωθούν τοπικά πλημμυρικά επεισόδια.