Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που δείχνει μετανάστη να αφήνει παιδί στη θάλασσα, ώστε να χωρέσει σε μια φουσκωτή λέμβο που αναχωρούσε με προορισμό τη Βρετανία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην παραλία Μπερκ της Γαλλίας και καταγράφηκε από κάμερα.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο μετανάστης κρατούσε ένα παιδί ηλικίας περίπου 3 έως 4 ετών και, προσπαθώντας να επιβιβαστεί στη λέμβο που ήταν γεμάτη, άφησε το παιδί για να χωρέσει.

Το παιδί για λίγα δευτερόλεπτα επέπλεε στη θάλασσα, μέχρι που επενέβησαν διασώστες οι οποίοι είχαν σπεύσει στο σημείο.

Δείτε το βίντεο:

Σημειώνεται, ότι έχει σημάνει συναγερμός στη Βρετανία μετά την καταγραφή 781 αφίξεων μεταναστών μέσα σε μία μόνο ημέρα μέσω της Μάγχης, ο υψηλότερος ημερήσιος αριθμός που έχει καταγραφεί από την αρχή του έτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του βρετανικού υπουργείου Εσωτερικών, οι άνθρωποι αυτοί έφτασαν στις βρετανικές ακτές με 10 μικρά σκάφη, γεγονός που σημαίνει ότι κάθε πλεούμενο μετέφερε κατά μέσο όρο περίπου 78 άτομα.

Με τις νέες αφίξεις, ο συνολικός αριθμός των διελεύσεων της Μάγχης από τις αρχές του 2026 ανέρχεται προσωρινά σε 18.565 ανθρώπους.

Η υπουργός Παιδείας της Βρετανίας, Λούσυ Πάουελ, σχολιάζοντας την κατάσταση δήλωσε ότι δεν είναι δυνατό να αναχαιτίζεται κάθε σκάφος που επιχειρεί να διασχίσει τη Μάγχη.

«Δεν μπορείς να σταματάς τα πάντα συνέχεια», ανέφερε χαρακτηριστικά, προκαλώντας συζητήσεις για τις δυνατότητες των βρετανικών αρχών να αντιμετωπίσουν τις παράνομες διελεύσεις.

Οι αφίξεις μέσω της Μάγχης αποτελούν εδώ και χρόνια ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα για τις βρετανικές κυβερνήσεις, με το Λονδίνο να αναζητά τρόπους περιορισμού των επικίνδυνων διαδρομών που χρησιμοποιούν οι διακινητές.