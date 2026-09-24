Η Μαρία Σάκκαρη νίκησε με 2-0 σετ την Νάο Χιμπίνο και πήρε την πρόκριση για τους προημιτελικούς του Singapore Open, όπου θα αντιμετωπίσει την Τάλια Γκίμπσον από την Αυστραλία.

Η Ελληνίδα τενίστρια ήταν το φαβορί κόντρα στη Γιαπωνέζα που βρίσκεται στο Νο190 της παγκόσμιας κατάταξης, παρ’ όλα αυτά στο πρώτο σετ βρήκε περισσότερη αντίσταση από ό,τι θα περίμενε.

Η Σάκκαρη τελικά το πήρε με 7-5 και στο δεύτερο ανέβασε την απόδοσή της και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στην Χιμπίνο, όπως δείχνει και το 6-1.

Έτσι, με 2-0 η Ελληνίδα τενίστρια, Νο33 στην παγκόσμια κατάταξη, πήρε την πρόκριση για τους προημιτελικούς του τουρνουά, όπου θα αντιμετωπίσει την Τάλια Γκίμπσον από την Αυστραλία, Νο63 στην κατάταξη.

Τα σετ: 7-5, 6-1