Στο στόχαστρο των αστυνομικών αρχών βρίσκεται βίντεο που δείχνει τον ακροδεξιό ακτιβιστή κατά των μεταναστών Ντάνιελ Τόμας να σκίζει με μαχαίρι φουσκωτό σκάφος στη Μάγχη. Το σκάφος μετέφερε περίπου 50 μετανάστες από τη Νορμανδία, οι οποίοι περισυλλέχθηκαν από ναυαγοσωστικά και μεταφέρθηκαν στο Ντόβερ. Ο ακροδεξιός Βρετανός που αυτοαποκαλείται «Ντάνι Τόμο», συνελήφθη σήμερα από την αστυνομία του Πόρτσμουθ.

Ο Τόμας κατέγραφε τη μεταφορά από ταχύπλοο σε ζωντανή μετάδοση για 15.000 θεατές. Στη συνέχεια προσέγγισε τη βάρκα και άρχισε να τη μαχαιρώνει. Στη βάρκα επέβαινε Γάλλος αξιωματούχος του Λιμενικού.

Ο Τόμας φώναξε: «Σωστά, βρίσκεστε σε αγγλικό έδαφος. Αυτή είναι η Αγγλία. Δεν είναι πια Γαλλία». Ακολούθως όρμησε με το μαχαίρι στο λάστιχο.



«Βγες έξω – βγες έξω» ούρλιαζε «Έχεις χρόνο να βγεις από τη βάρκα». Δεν ήταν σαφές αν προκάλεσε ζημιά. «Θέλαμε απλώς να βεβαιωθούμε ότι το σκάφος δεν θα επιστραφεί στη Γαλλία και δεν θα χρησιμοποιηθεί ξανά» δήλωσε ο ίδιος, σύμφωνα με το BBC.



Ο Ντάνιελ Τόμας, ιδεολογικός συνοδοιπόρος του ακροδεξιού Στίβεν Γιάξλεϊ-Λένον ή Τόμι Ρόμπινσον, έγινε γνωστός τις τελευταίες εβδομάδες αφού οργάνωσε αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις με τη συμμετοχή εκατοντάδων μαυροντυμένων κουκουλοφόρων.



Ορισμένοι παρατηρητές συνέκριναν αυτές τις διαδηλώσεις με τις φασιστικές κινητοποιήσεις τη δεκαετία του 1930 και στη συνέχεια η αστυνομία προειδοποίησε ότι θα κάνει χρήση του δικαιώματός της να συλλαμβάνει τους μασκοφόρους διαδηλωτές.



Σήμερα, η αστυνομία του Πόρτσμουθ, στη νότια Αγγλία, επιβεβαίωσε ότι συνέλαβε χθες έναν 37χρονο άνδρα που φέρεται ότι «κατέστρεψε» ή προκάλεσε ζημιές σε μια λέμβο. Όπως συνηθίζεται στην Αγγλία, δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του υπόπτου, ωστόσο πολλοί συμπαθούντες του Τόμας, μεταξύ των οποίων και ο Γιάξλεϊ-Λένον, ανακοίνωσαν τη σύλληψη με αναρτήσεις σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.



Ο συλληφθείς έχει δηλώσει ότι στόχος του είναι να σταματήσει τα σκάφη με τους μετανάστες που διαπλέουν τη Μάγχη για να φτάσουν στα βρετανικά παράλια.

Ο Ντάνιελ Τόμας είχε καταδικαστεί το 2016 σε φυλάκιση δύο ετών για απόπειρα απαγωγής. Στη Γαλλία είχε τεθεί υπό κράτηση επειδή στις αρχές του 2026 πήγε στα βόρεια παράλια της χώρας μαζί με άλλους ομοϊδεάτες του για να εμποδίσουν την αναχώρηση πλοιαρίων με μετανάστες.



Οι αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις, που κάποιες φορές παίρνουν βίαιη τροπή, είναι συχνό φαινόμενο στη Βρετανία καθώς οι αφίξεις μεταναστών παραμένουν κεντρικό ζήτημα στην πολιτική συζήτηση. Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών, την Τετάρτη έφτασαν στη Βρετανία 781 μετανάστες, ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί μέσα σε μία ημέρα από την αρχή του έτους.



Συνολικά, από τον Ιανουάριο, 18.565 μετανάστες έχουν φτάσει στη Βρετανία με αυτόν τον τρόπο, αριθμός μειωμένος κατά περίπου 40% σε σύγκριση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2025, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.