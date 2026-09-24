Η κλιμάκωση της δημόσιας αντιπαράθεσης ανάμεσα στον Γιώργο Λιάγκα και τον Στάθη Σχίζα συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, με σημείο αιχμής τις τοποθετήσεις για τη δικαστική διαμάχη του Σταύρου Φλώρου μετά τον σοβαρό τραυματισμό και τον ακρωτηριασμό του στο Survivor.

Ο παρουσιαστής τοποθετήθηκε εκ νέου στην εκπομπή του, εγκαλώντας τον πρώην παίκτη ριάλιτι επειδή δεν ανακάλεσε τις αρχικές του αναφορές, ενώ υποστήριξε ότι επιχειρείται αλλοίωση των γεγονότων.

«Γιατί αναφέρθηκα στον κ. Σχίζα. Ο κ. Σχίζας αποτελεί πρότυπο για κάποια παιδιά. Γιατί το Survivor, είναι ένα παιχνίδι που τα τελευταία χρόνια έχει μπει στη ζωή μας. Στην αρχή εμένα με ρωτούσαν αν έχω άκρες να βάλουν τα παιδιά τους στο ριάλιτι. Όταν είμαστε πρότυπα, πρέπει να μαθαίνουμε δύο και τρεις φορές τι λέμε. Θα μου πείτε: εσύ ρε Λιάγκα δεν έχεις πει μ@@@κία; Προφανώς. Δεν είναι κακό να λες το λάθος. Αλίμονο σε αυτόν που δεν κάνει λάθη, γιατί θα ήταν Θεός. Όμως η βλακεία είναι σε αυτόν που έκανε λάθος και δε ζητάει μια συγγνώμη. Άρα λοιπόν ο Σχίζας κάνει μία λανθασμένη τοποθέτηση», ανέφερε αρχικά.

Η παραδοχή του λάθους και η νέα επίθεση

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στη χρήση του χαρακτηρισμού «ηλίθιος» και στην εξήγηση που έδωσε στον αέρα:

«Όταν χαρακτήρισα αυτόν τον άνθρωπο ηλίθιο, με διόρθωσε ο Δημήτρης και κατάλαβα ότι έχω λάθος. Ζήτησα συγγνώμη και τι είπα; “Αυτό που έκανε είναι ηλίθιο”. Για το δικό του ζήτησε συγγνώμη; Και είναι διπλά ηλίθιο, ξέρεις γιατί; Γιατί αντί να ζητήσει ένα συγγνώμη, προσπάθησε να πει ότι η εκπομπή της Τσιμτσιλή του έκανε μοντάζ και ότι ο Λιάγκας είναι κακός άνθρωπος που εκμεταλλεύεται τον πόνο των ανθρώπων».

Η αφορμή για την αντίδραση αυτή ήταν οι τοποθετήσεις που έκανε ο Στάθης Σχίζας μέσω Instagram Stories, απαντώντας στα όσα είχαν προηγηθεί. Σχετικά με την παρουσία του στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, ο ίδιος υποστήριξε:

«Πολύ καλά έκανε η Σταματίνα Τσιμτσιλή και διαφώνησε μαζί μου, έχοντας κινηθεί σε καθαρά δημοσιογραφικό πλαίσιο, αν και είπα κάτι διαφορετικό από αυτό που προβλήθηκε μονταρισμένο. Η φράση “χέρι που σε ταΐζει δεν το δαγκώνεις” αναφερόταν σε όλους αυτούς τους πρώην παίκτες που βγαίνουν το τελευταίο διάστημα και “δικάζουν” την Παραγωγή, δεν απευθυνόταν προσωπικά στον Σταύρο Φλώρο. Γιατί οι περισσότεροι από αυτούς θα πήγαιναν ξανά να παίξουν στο Survivor».

Παράλληλα, στράφηκε ευθέως κατά του παρουσιαστή, σημειώνοντας:

«Βγήκε ο Λιάγκας και έδωσε μία παράσταση αρχαίας τραγωδίας – ο άνθρωπος που χρησιμοποιεί με κάθε ευκαιρία τον πόνο του Σταύρου Φλώρου, λέγοντας μάλιστα ότι είναι φίλος του, για να κάνει νούμερα τηλεθέασης, όπως έχει κάνει με πάρα πολλές άλλες υποθέσεις στο παρελθόν. Προβάλλοντας μάλιστα με σαδιστικό τρόπο, μια πολύ σκληρή φωτογραφία από τον τραυματισμό του Σταύρου, για να σοκάρει το τηλεοπτικό κοινό κατά την προσφιλή του συνήθεια. Με αποκάλεσε ηλίθιο και μετά ζήτησε συγγνώμη για να είναι καλυμμένος, αλλά αυτό δεν αναιρεί τον χαρακτηρισμό του. Και ο φονιάς ζητάει συγγνώμη μετά, αλλά το θύμα δεν γυρίζει πίσω. Όλος ο τηλεοπτικός του λόγος εξάλλου είναι μια υποκρισία».

Κλείνοντας τις αναρτήσεις του, ο Στάθης Σχίζας τοποθετήθηκε και για τη νομική πλευρά της υπόθεσης του τραυματισμού:

«Στα συμβόλαια που υπογράφουμε αναφέρεται ρητά πως ό,τι και να μας συμβεί είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Προφανώς όμως και εγώ θα είχα κινηθεί νομικά αν ήμουν στη θέση του Σταύρου. Εξακολουθώ να είμαι με το μέρος του Σταύρου Φλώρου. Όταν είχα μιλήσει στον Νίκο Ευαγγελάτο, ο Σταύρος Φλώρος φωτογραφιζόταν αγκαλιά με τον Ατζούν, δεν είχε καταθέσει αυτή την αγωγή».