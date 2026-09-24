Όταν ο σύζυγός της πήρε μαζί του μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή για τον μήνα του μέλιτος στην Τοσκάνη, της είπε ότι ήθελε να απαθανατίσουν τα όμορφα τοπία και τα ιστορικά αξιοθέατα. Ωστόσο, το πρώτο κιόλας βράδυ του ταξιδιού έστησε τη φωτογραφική μηχανή στην κρεβατοκάμαρα.

Όταν εκείνη τον ρώτησε τι έκανε, εκείνος χαμογέλασε και της είπε: «Θα είναι ωραίο να βγάλουμε μερικές σέξι φωτογραφίες που θα μπορούμε να κοιτάμε όταν γεράσουμε». Ήταν 22 ετών, είχε πιει λίγο και ήταν ενθουσιασμένη που είχε μόλις παντρευτεί, οπότε συμφώνησε.

Αυτό που δεν γνώριζε ήταν ότι ο νέος της σύζυγος, τον οποίο αποκαλεί «Μπεν», είχε εντελώς διαφορετικό σχέδιο. Σκόπευε να χρησιμοποιήσει τις προσωπικές τους φωτογραφίες σε ιστοσελίδα για swingers, προκειμένου να προσελκύσει αγνώστους στο συζυγικό τους κρεβάτι.

Θα περνούσαν ακόμα έξι μήνες μέχρι να ανακαλύψει την αλήθεια. Μέχρι τη στιγμή που βρήκε τελικά τη δύναμη να τον εγκαταλείψει, είχε πιεστεί να κάνει σεξ με 15 άνδρες.

«Για χρόνια κατηγορούσα τον εαυτό μου»

Για χρόνια μετά, κατηγορούσε τον εαυτό της για όσα είχαν συμβεί. Δεν είχε ουρλιάξει, δεν είχε φύγει και είχε πει «ναι».

Όπως λέει σήμερα, όμως, έμαθε ότι υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα σε ένα πραγματικό «ναι» και σε ένα φοβισμένο, εξαντλημένο «ναι», το οποίο έρχεται ύστερα από μήνες πίεσης, πειθούς και συναισθηματικής χειραγώγησης.

Το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει γνωστές αρκετές υποθέσεις ανδρών που κατηγορήθηκαν ή καταδικάστηκαν για σεξουαλική εκμετάλλευση των συζύγων τους. Σε αυτές περιλαμβάνεται η υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό, την οποία ο σύζυγός της, Ντομινίκ, νάρκωνε ώστε δεκάδες άνδρες να τη βιάζουν, καθώς και η υπόθεση του πρώην δημοτικού συμβούλου του Σουίντον, Φίλιπ Γιανγκ, ο οποίος παραδέχτηκε τον βιασμό και τη σεξουαλική επίθεση σε βάρος της συζύγου του, μεταξύ άλλων αφού τη νάρκωσε, προκειμένου να επιτρέψει τη σεξουαλική δραστηριότητα. Ένας ακόμα άνδρας έχει δηλώσει ένοχος για τον βιασμό της, ενώ τέσσερις άλλοι αναμένεται να δικαστούν τον επόμενο μήνα.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ένας σύζυγος παραδέχτηκε ότι νάρκωνε και βίαζε τη γυναίκα του επί 20 χρόνια, δηλώνοντας ένοχος για 60 κατηγορίες. Άλλοι 13 άνδρες, ηλικίας από 29 έως 74 ετών, κατηγορούνται για αδικήματα σε βάρος της γυναίκας, η οποία βρισκόταν αναίσθητη.

Οι συγκεκριμένες υποθέσεις είναι φρικτές και δικαιολογημένα προκαλούν σοκ και οργή, όμως η γυναίκα λέει ότι βλέπει ορισμένες ομοιότητες με όσα συνέβησαν στη δική της ζωή. Δεν είχε ναρκωθεί, όπως στις συγκεκριμένες υποθέσεις, όμως 15 άνδρες ήταν πρόθυμοι να κάνουν σεξ μαζί της, παρότι ήταν εμφανές ότι δεν το απολάμβανε, ενώ ο σύζυγός της ήταν εκείνος που διευκόλυνε τις συναντήσεις.

Η «σεξουαλική απελευθέρωση» που έγινε πίεση

Η ίδια πιστεύει ότι η σεξουαλική δραστηριότητα υπό πίεση είναι πολύ πιο συνηθισμένη απ’ όσο θα μπορούσε να φανταστεί κανείς, με άνδρες να χρησιμοποιούν τη γλώσσα της σεξουαλικής απελευθέρωσης για να κακοποιούν τις συντρόφους τους.

Πρόσφατη έρευνα του BBC ανέδειξε το ζήτημα, μετά τη συνέντευξη μιας γυναίκας που περιέγραψε πώς ο πρώην σύζυγός της την είχε πιέσει να κάνει σεξ με 100 άνδρες που δεν γνώριζε. Η έρευνα προκάλεσε την αντίδραση άλλων 50 συζύγων, οι οποίες δήλωσαν ότι είχαν βιώσει κάτι αντίστοιχο.

Όπως και η ίδια, έκαναν σεξ παρότι δεν το ήθελαν, συχνά επειδή φοβούνταν τι θα συνέβαινε αν έλεγαν «όχι». Η ιστορία αυτή την έκανε να συνειδητοποιήσει κάτι ακόμη: οι σύντροφοί τους είχαν χρησιμοποιήσει την ίδια ιστοσελίδα με τον δικό της σύζυγο, το FabSwingers, δημιουργώντας λογαριασμούς χωρίς την άδειά τους, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Η ιστοσελίδα, η οποία λειτουργεί από το 2006, αναφέρει ότι διαθέτει περισσότερους από 500.000 ενεργούς λογαριασμούς τον μήνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η ίδια λέει ότι έμαθε με τον δύσκολο τρόπο πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να παρασυρθεί σε κάτι που δεν θέλει.

Για εκείνη, όλα έγιναν σταδιακά. Συμφωνούσε απρόθυμα σε έναν μικρό συμβιβασμό, προσπαθώντας απεγνωσμένα να αποφύγει έναν ακόμα καβγά, ενώ εκείνος της υποσχόταν διαρκώς ότι τα πράγματα θα άλλαζαν. Ο κύκλος επαναλαμβανόταν, μέχρι που κάποια στιγμή δεν αναγνώριζε σχεδόν τη ζωή που ζούσε.

Ο Μπεν γνώριζε το δύσκολο παρελθόν της

Η ίδια και ο Μπεν γνωρίστηκαν στη δουλειά όταν εκείνη ήταν 21 ετών. Ήταν, όπως περιγράφει, απελπιστικά αφελής. Εκείνος ήταν 30, με αυτοπεποίθηση και σεξουαλική εμπειρία, ενώ εκείνη ήταν συγκρατημένη και άπειρη. Ήταν ο πρώτος σοβαρός της σύντροφος και δεν είχε την αυτοπεποίθηση να πει «όχι».

Παντρεύτηκαν λίγο περισσότερο από έξι μήνες μετά το πρώτο τους ραντεβού. Στην αρχή η σχέση τους ήταν ένας καταιγισμός από αποδράσεις τα Σαββατοκύριακα, λουλούδια και προσεκτικά επιλεγμένα μικρά δώρα. Αν έβλεπε κάτι που της άρεσε σε ένα κατάστημα, συχνά το ίδιο αντικείμενο εμφανιζόταν τυλιγμένο ως δώρο την επόμενη φορά που συναντιούνταν.

Εκείνος της έλεγε καθημερινά ότι ήταν όμορφη και σέξι και της αγόραζε ρούχα που τόνιζαν τις καμπύλες της, ενώ έδειχνε να απολαμβάνει όταν άλλοι άνδρες την κοιτούσαν. Εκείνη, όπως λέει, μπέρδεψε την κτητικότητα με την αγάπη.

Είχε μεγαλώσει με έναν πατέρα που ασκούσε λεκτική και σωματική βία στα αδέλφια της και στην ίδια. Παρότι τα είχε πάει καλά στο σχολείο, το δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον την έκανε να θέλει να φύγει από το σπίτι όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Έφυγε σε ηλικία 17 ετών για να εργαστεί ως υπάλληλος γραφείου σε δικηγορική εταιρεία και αποξενώθηκε από τους γονείς της. Ο Μπεν τα γνώριζε όλα αυτά. Της είπε ότι θα γινόταν η οικογένειά της και εκείνη τον πίστεψε.

Όταν του μιλούσε για το παρελθόν της, ήταν, όπως θυμάται, ιδιαίτερα καλός και υποστηρικτικός. Την κρατούσε όταν έκλαιγε για τις φορές που φοβόταν να επιστρέψει στο σπίτι όταν ο πατέρας της έπινε και γινόταν βίαιος.

Στον γάμο τους επέμενε να μην υπάρχουν «πλευρές» της νύφης και του γαμπρού στην τελετή, ώστε να μη δοθεί έμφαση στην απουσία των γονιών της. Για εκείνη ήταν μια συγκινητική κίνηση και ένας από τους πολλούς λόγους για τους οποίους τον αγαπούσε. Τον εμπιστευόταν απόλυτα.

Η αποκάλυψη έξι μήνες μετά τον γάμο

Έξι μήνες μετά τον γάμο τους, ο Μπεν της αποκάλυψε ότι είχε ανεβάσει τις φωτογραφίες που είχαν τραβήξει στον μήνα του μέλιτος σε ιστοσελίδα για swingers.

Ένιωσε άρρωστη. Εκείνος δεν είχε δείξει ποτέ προηγουμένως ενδιαφέρον για κάτι τέτοιο. Όταν του ζήτησε να διαγράψει αμέσως τις φωτογραφίες και τον λογαριασμό, απειλώντας ότι διαφορετικά θα τον εγκατέλειπε, εκείνος δεν έδειξε ντροπή. Αντίθετα, έδειχνε ενθουσιασμένος.

Της είπε ότι άνδρες τού έστελναν μηνύματα, ότι τη θεωρούσαν πολύ ελκυστική και ότι ήθελαν να τη συναντήσουν. «Ξέρεις πόσο τυχερός είμαι; Κάθε άνδρας θέλει τη γυναίκα μου», της είπε.

Η αδιάφορη στάση του έκανε τη δική της δυσφορία να μοιάζει με κάτι που προερχόταν από σεμνοτυφία και ανωριμότητα. Παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως σεξουαλικά έμπειρο, της εξήγησε ότι είχε αυτό που αποκαλείται μερικές φορές «hot wife» φετίχ, δηλαδή ότι διεγειρόταν από την ιδέα η σύζυγός του να κάνει σεξ με άλλους άνδρες.

Εκέινη αναγνωρίζει ότι υπάρχουν ζευγάρια που απολαμβάνουν συναινετικά μια τέτοια φαντασίωση. Όμως, όπως τονίζει, δεν ήταν δική της φαντασίωση. Ήταν δική του.

Στην αρχή ο Μπεν το παρουσίασε ως κάτι ακίνδυνο: «Τι θα γινόταν αν απλώς συναντούσαμε κάποιον για ένα ποτό; Δεν θα χρειαζόταν να κάνεις τίποτα». Στη συνέχεια άρχισε να την ενοχοποιεί: «Γιατί δεν μπορείς να κάνεις αυτό το ένα πράγμα για μένα;»

Το κλίμα στο σπίτι άλλαξε. Εκείνος έγινε ψυχρός και απόμακρος και επανέφερε συνεχώς το θέμα: στο δείπνο, αφού είχαν πάει για ύπνο, πριν φύγουν για τη δουλειά.

«Δεν νομίζω ότι μπορώ να το κάνω»

Ύστερα από έξι μήνες συνεχούς πίεσης από τον Μπεν, ήταν τόσο εξαντλημένη ώστε δεν είχε πλέον δύναμη να διαφωνεί. Συμφώνησε να συναντήσει έναν άνδρα με τον οποίο εκείνος συνομιλούσε διαδικτυακά.

Κρατήθηκε απεγνωσμένα από την ιδέα ότι θα ήταν απλώς για ένα ποτό και ότι ο Μπεν θα άλλαζε γνώμη όταν έβλεπε έναν άλλο άνδρα να φλερτάρει μαζί της.

Καθώς ετοιμαζόταν στην κρεβατοκάμαρα, ο Μπεν της είπε ότι έδειχνε σέξι. Εκείνη όμως δεν αισθανόταν καθόλου έτσι. Ένιωθε τρομοκρατημένη.

«Δεν νομίζω ότι μπορώ να το κάνω», του είπε.

Εκείνος την καθησύχασε λέγοντάς της ότι θα ήταν απλώς ένα ποτό. «Μπορεί μάλιστα να περάσεις καλά», πρόσθεσε. «Και αν δεν σου αρέσει, θα φύγουμε και δεν θα σου το ξαναζητήσω ποτέ».

Ο άνδρας, που χρησιμοποιούσε το όνομα «Σαμ», τους περίμενε σε μια παμπ. Ήταν στα μέσα των 30 και φαινόταν νευρικός. Δεν έμοιαζε με την τρομακτική φιγούρα που είχε φανταστεί ότι θα ήταν ένας άνδρας από ιστοσελίδα swingers. Ήταν ψηλός, με σκούρα σγουρά μαλλιά και καστανά μάτια. Έδειχνε να φροντίζει τον εαυτό του και είχε μυώδες σώμα, που έδειχνε ότι γυμναζόταν τακτικά. Αν ήταν ελεύθερη, σκέφτηκε, ίσως να τον έβρισκε ελκυστικό.

Όταν όμως την κοίταξε, αναρωτήθηκε αμέσως ποιες φωτογραφίες της είχε δει. Ήθελε να καλύψει το σώμα της, παρότι ήταν πλήρως ντυμένη.

Ο Μπεν, αντίθετα, έλαμπε από ενθουσιασμό. Παρήγγειλε ποτά και κρατούσε συνεχώς τη συζήτηση ζωντανή, κάθε φορά που υπήρχε αμήχανη σιωπή. Εκείνη έπινε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι συνήθως.

Κάποια στιγμή ο Σαμ πήγε στο μπαρ. Εκείνη έσκυψε προς τον Μπεν και του είπε: «Μπορούμε απλώς να πάμε σπίτι;». Η έκφρασή του άλλαξε αμέσως. Δεν ήταν θυμός. Ήταν κάτι χειρότερο: απογοήτευση. Της θύμισε πόσο σημαντικό ήταν όλο αυτό για εκείνον.

Ώρες αργότερα, ήταν μεθυσμένη. Τότε ο Μπεν είπε τα λόγια που την έκαναν να αισθανθεί την καρδιά της να ραγίζει: «Θέλεις να έρθεις σπίτι μας για ένα τελευταίο ποτό;». Ο Σαμ συμφώνησε.

Η προσποίηση ότι επρόκειτο απλώς για ένα ποτό είχε τελειώσει.

Κοίταξε τον σύζυγό της, ελπίζοντας ότι θα έβλεπε τον τρόμο στο πρόσωπό της. Εκείνος, όμως, χαμογελούσε ενθουσιασμένος. Η έκφρασή του, όπως λέει, έχει μείνει στη μνήμη της πιο έντονα από σχεδόν οτιδήποτε άλλο εκείνης της νύχτας.

Η πρώτη συνάντηση και η αρχή ενός κύκλου

Όταν επέστρεψαν στο σπίτι, ο Μπεν τη φίλησε και την ενθάρρυνε να πλησιάσει τον Σαμ. Όταν ο άνδρας την άγγιξε, ολόκληρο το σώμα της σφίχτηκε. Ο Σαμ πρέπει να το αντιλήφθηκε, αλλά δεν σταμάτησε.

Προσπάθησε να συγκεντρωθεί σε οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό που συνέβαινε: στο δωμάτιο, στους ήχους από έξω, στην ώρα και στο πόσο σύντομα θα έφευγε.

Παρέμεινε σιωπηλή και δεν έδωσε σε κανέναν από τους δύο την εντύπωση ότι απολάμβανε αυτό που συνέβαινε. Το αντίθετο. Όλη αυτή την ώρα ο Μπεν παρακολουθούσε.

Κάποια στιγμή τα βλέμματά τους συναντήθηκαν. Εκείνος έδειχνε ενθουσιασμένος. Εκείνη θυμάται ότι σκεφτόταν: «Δεν βλέπει πόσο άβολα νιώθω;». Ήταν βέβαιη ότι μπορούσε να δει τον τρόμο στο πρόσωπό της.

Επειδή όμως δεν είπε δυνατά τη λέξη «σταμάτα», ο Μπεν αντιμετώπισε το γεγονός ότι δεν σταμάτησε η διαδικασία ως ένδειξη συναίνεσης.

Όταν ο Σαμ έφυγε, ο Μπεν ήταν χαρούμενος. Ήθελε να μάθει πώς είχε αισθανθεί. Εκείνη του είπε ότι ένιωθε βρόμικα και ότι είχε παραβιάσει τους γαμήλιους όρκους της.

«Όχι, όχι», την καθησύχασε. «Δεν είσαι άπιστη. Εγώ θέλω να το κάνεις».

Στη συνέχεια τη ρώτησε αν θα το επαναλάμβανε. Εκείνη απάντησε αμέσως «όχι». Εκείνος έδειξε απογοητευμένος. Η ίδια γνωρίζει ότι γυναίκες που διαβάζουν την ιστορία της μπορεί να σοκαριστούν και να αναρωτηθούν πώς μπορούσε να συνεχίσει, όμως επειδή ήθελε να τον κάνει ευτυχισμένο, μαλάκωσε τη στάση της: «Εντάξει, ίσως. Αλλά όχι για λίγο καιρό».

Μέσα σε λίγες ημέρες, ο Μπεν επέστρεψε στην ιστοσελίδα. Περισσότερα μηνύματα, περισσότεροι άνδρες. Και τώρα είχε το πιο ισχυρό επιχείρημα: «Το έκανες ήδη, οπότε γιατί όχι ξανά;».

Ξαφνικά ένιωθε παγιδευμένη σε έναν τρόπο ζωής από τον οποίο δεν ήξερε πώς να ξεφύγει.

Ο μόνος τρόπος που μπορούσε να αντέξει το σεξ με άλλους άνδρες ήταν να είναι μεθυσμένη. Η μέθη την έκανε να μην σκέφτεται τι ακριβώς συνέβαινε.

Παρότι πολλές φορές ήταν σε κατάσταση πλήρους μέθης, ο Μπεν βρισκόταν στη συνέχεια σε έξαρση. Εκείνη έμαθε να αποσυνδέεται νοητικά από το σώμα της, να προσποιείται ότι αυτό συνέβαινε σε κάποιον άλλον, κάτι που, όπως αναφέρει, έχει καταγραφεί ότι συμβαίνει σε θύματα βιασμού.

Παρ’ όλα αυτά, συνέχιζε να κατηγορεί τον εαυτό της. Επειδή τελικά συμμορφωνόταν με τις απαιτήσεις του, είχε πείσει τον εαυτό της ότι δεν μπορούσε να θεωρεί τον εαυτό της θύμα. Αυτή η πεποίθηση την κράτησε παγιδευμένη στον γάμο για μήνες.

«Περίπου μία φορά τον μήνα έφερνε έναν άνδρα»

Οι συναντήσεις άρχισαν να συγχέονται η μία με την άλλη. Περίπου μία φορά τον μήνα, ο Μπεν προσκαλούσε έναν άνδρα στο σπίτι για να κάνει σεξ μαζί της, ενώ εκείνος παρακολουθούσε.

Πάντα συναντούσαν πρώτα τους άνδρες σε δημόσιο χώρο για ένα ποτό και χρησιμοποιούσαν προφυλάξεις. Κάποιες φορές ο Μπεν βιντεοσκοπούσε τις συνευρέσεις. Εκείνη δεν παρακολούθησε ποτέ τα βίντεο, αλλά γνώριζε ότι τα έβλεπε ο ίδιος.

Ο Μπεν δεν έκανε σεξ με άλλη γυναίκα μέσω της ιστοσελίδας και δεν συμμετείχε στις συναντήσεις, πέρα από το να παρακολουθεί. Για εκείνον, όπως λέει, το ζήτημα φαινόταν να αφορά την εξουσία. Δεν έκανε σεξ, αλλά έλεγχε τη διαδικασία: επέλεγε τους άνδρες, τι θα φορούσε εκείνη και πόσο συχνά θα συνέβαινε.

Η ίδια πνιγόταν από ντροπή. Όμως δεν ήξερε ποιον να ενημερώσει. Δεν είχε οικογένεια και είχε ελάχιστους φίλους. Φοβόταν ότι οι άλλοι θα της έλεγαν απλώς: «Μα εσύ συμφωνούσες. Γιατί δεν έφυγες από την πρώτη φορά;».

Ο άνδρας που τη βοήθησε να φύγει

Παράδοξα, ένας από τους άνδρες που είχε γνωρίσει μέσα από αυτές τις συναντήσεις, ο Μάικ, ήταν εκείνος που τελικά τη βοήθησε να ξεφύγει.

Είχαν πάει για ποτό και οι τρεις μαζί. Όπως συνήθως, εκείνη μιλούσε ελάχιστα, δεν είχε οπτική επαφή και ο Μπεν έκανε όλη τη συζήτηση.

Όταν ο Μπεν πήγε στην τουαλέτα, ο Μάικ την κοίταξε απευθείας στα μάτια.

«Δεν το θέλεις αυτό, έτσι δεν είναι;»

Εκείνη κοίταξε κάτω.

«Όχι», ψιθύρισε.

«Πόσες φορές σε έχει αναγκάσει να το κάνεις;»

Μέτρησε μέσα της.

«15».

Η έκφραση του Μάικ άλλαξε και έδειξε σοκαρισμένος.

«Λυπάμαι πολύ. Νόμιζα ότι θα ήταν λίγο διασκεδαστικό, αλλά αυτό που σου κάνει είναι κακοποίηση. Χρειάζεσαι βοήθεια», της είπε.

Σηκώθηκε και είπε: «Αξίζεις πολύ περισσότερα από αυτόν τον άνδρα με τον οποίο είσαι παντρεμένη. Ελπίζω να μπορέσεις να φύγεις από κοντά του. Να προσέχεις».

Όταν ο Μπεν επέστρεψε, ήταν έξαλλος επειδή ο Μάικ είχε φύγει και απαίτησε να μάθει τι του είχε πει.

Εκείνη απάντησε ότι δεν είχε πει τίποτα και πρόσθεσε: «Κατάλαβε δεν ήθελα να είμαι εδώ. Ότι με αναγκάζεις να το κάνω. Είναι καλός άνθρωπος, γι’ αυτό έφυγε».

Ο Μπεν χλεύασε την απάντησή της: «Καλός άνθρωπος; Ήταν σε ιστοσελίδα swingers, για όνομα του Θεού».

Όμως κάτι μέσα της είχε πλέον σπάσει. Σηκώθηκε για να φύγει. Ο Μπεν την άρπαξε από τον καρπό.

«Πού νομίζεις ότι πηγαίνεις;»

«Όσο πιο μακριά γίνεται από εσένα», απάντησε.

Και αυτό ήταν. Η επιρροή που ασκούσε πάνω της είχε σπάσει. Εκείνο το βράδυ μάζεψε τα πράγματά της και πήγε σε ξενοδοχείο. Επικοινώνησε με μια τοπική φιλανθρωπική οργάνωση για την ενδοοικογενειακή κακοποίηση, η οποία τη βοήθησε να βρει προσωρινή στέγαση.

Ήταν παντρεμένη μόλις 18 μήνες και η αποχώρηση ήταν το πρώτο πράγμα που έκανε μέσα σε εκείνον τον γάμο αποκλειστικά για τον εαυτό της.

«Πόσοι από τους 15 άνδρες κατάλαβαν τι συνέβαινε;»

Μετά την αποχώρησή της, σκέφτηκε πολύ τους 15 άνδρες που είχαν προηγηθεί του Μάικ. Αναρωτήθηκε πόσοι από αυτούς είχαν αντιληφθεί τον φόβο της και το γεγονός ότι πιεζόταν να κάνει σεξ μαζί τους.

Ίσως κάποιοι να είχαν επιλέξει να αγνοήσουν τα προειδοποιητικά σημάδια. Ίσως να μην τους ένοιαζε. Όπως λέει, δεν θα το μάθει ποτέ.

Όταν υπέβαλε αίτηση διαζυγίου, επικαλούμενη παράλογη συμπεριφορά, ο Μπεν δεν την αμφισβήτησε. Η ίδια πιστεύει ότι κάπου βαθιά μέσα του γνώριζε πως υπήρχε το ενδεχόμενο να αποκαλύψει σε φίλους, συγγενείς και συναδέλφους του ότι είχε διαφημίσει τη σύζυγό του σε ιστοσελίδα swingers, χωρίς τη συγκατάθεσή της, και στη συνέχεια την είχε πιέσει να κάνει σεξ με τους άνδρες που ανταποκρίθηκαν.

Εκπρόσωπος του FabSwingers δήλωσε στην Daily Mail: «Η κατάχρηση προσωπικών εικόνων δεν έχει θέση στο FabSwingers και λειτουργούμε με πολλαπλές, κορυφαίες στον κλάδο δικλίδες ασφαλείας που έχουν σχεδιαστεί για την πρόληψη και τον εντοπισμό της. Οι όροι και οι προϋποθέσεις μας είναι σαφείς ότι οι χρήστες μπορούν να ανεβάζουν μόνο εικόνες στις οποίες εμφανίζεται ο κάτοχος του λογαριασμού… Διαθέτουμε ειδική διαδικασία αναφοράς για την κατάχρηση προσωπικών εικόνων για οποιονδήποτε πιστεύει ότι προσωπικές εικόνες του έχουν κοινοποιηθεί στον ιστότοπο χωρίς τη συγκατάθεσή του».

Μια νέα ζωή μετά τον γάμο

Μετά την αποχώρησή της από τον Μπεν, δεν βγήκε ξανά ραντεβού για περισσότερο από μία δεκαετία. Πίστευε ότι δεν θα μπορούσε ποτέ ξανά να εμπιστευτεί έναν άνδρα.

Σταδιακά, με τη βοήθεια ενός θεραπευτή, άρχισε να πιστεύει ότι ίσως μπορούσε. Στα τέλη των 20 της πήγε στο πανεπιστήμιο και εκπαιδεύτηκε ως κοινωνική λειτουργός.

Όπως λέει, η εμπειρία του γάμου της την έκανε να θέλει να βοηθήσει άλλους ανθρώπους. Είναι επίσης μέλος του διοικητικού συμβουλίου μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης για την ενδοοικογενειακή κακοποίηση, η οποία βοηθά ανθρώπους να φύγουν από κακοποιητικές σχέσεις, όπως έκανε και η ίδια.

Πριν από 12 χρόνια, γνώρισε τον άνδρα που θα γινόταν ο δεύτερος σύζυγός της, όταν και οι δύο εργάζονταν στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Ήταν καλός, αστείος και σεβόταν τους άλλους. Το σημαντικότερο, καταλάβαινε όσα είχε περάσει. Της έδειξε ότι υπάρχουν καλοί άνδρες και σήμερα, στα μέσα των 40 της, δηλώνει ευτυχισμένη που μεγαλώνει μαζί του τις δύο κόρες τους.

Κάποιες φορές εύχεται να μπορούσε να επιστρέψει πίσω στον χρόνο και να μιλήσει στη 22χρονη γυναίκα που συμφώνησε εκείνο το βράδυ να φωτογραφηθεί γυμνή.

Θα ήθελε να της πει όσα γνωρίζει σήμερα: ότι ένας σύζυγος που πραγματικά σε σέβεται δεν συνεχίζει να πιέζει μέχρι το «όχι» σου να γίνει ένα απρόθυμο «ναι».

Και ότι η αγάπη δεν απαιτεί από έναν άνθρωπο να παραδώσει κομμάτια του εαυτού του για να κρατήσει ευτυχισμένο κάποιον άλλον.