Σε υψηλούς τόνους εξελίχθηκε η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής κατά την επεξεργασία του νομοσχεδίου για την αλιεία, με την αντιπαράθεση να ξεφεύγει από το καθαρά πολιτικό πεδίο και να περνά σε προσωπικές αναφορές.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν ο αφθώδης πυρετός στη Λέσβο και το άρθρο 74 που αφορά την εκκαθάριση των αγροτικών επιδοτήσεων της περιόδου 2018-2022, με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά να ανταλλάσσουν σκληρές κατηγορίες.

Η επίθεση Δουδωνή για τη διαχείριση της κρίσης στη Λέσβο

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν ο Παναγιώτης Δουδωνής κατηγόρησε τον Μαργαρίτη Σχοινά ότι δεν έχει μεταβεί στο νησί για τη διαχείριση της κατάστασης με τον αφθώδη πυρετό.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι ο υπουργός παραμένει μακριά από το πεδίο και ότι στέλνει τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάση Καββαδά να αντιμετωπίσει την κατάσταση, χρησιμοποιώντας τον χαρακτηρισμό «αυτοφωράκιας».

«Εξ αποστάσεως τη δίνετε τη μάχη υπουργέ;», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δουδωνής, υποστηρίζοντας ότι ο κ. Σχοινάς διαχειρίζεται την υπόθεση «με τηλεκατεύθυνση από την Αχαρνών».

Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα για τον χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας ιχνηλάτησης στη Λέσβο, λέγοντας: «Σε ποια άλλη χώρα χρειάζονται 6,5 μήνες για να ολοκληρωθεί η ιχνηλάτηση;».

Η απάντηση Σχοινά και η αναφορά στην Οξφόρδη

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς απάντησε στις επικρίσεις, επιλέγοντας να αναφερθεί και στο ακαδημαϊκό υπόβαθρο του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.

«Ο κ. Δουδωνής σπούδασε στην Οξφόρδη, όμως η ακαδημαϊκή κοινότητα υπηρετεί τον ορθό λόγο», ανέφερε ο υπουργός, απαντώντας στις κατηγορίες για τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκε ο βουλευτής.

Στη συνέχεια υπερασπίστηκε την παρουσία του Θανάση Καββαδά στο πεδίο, σημειώνοντας ότι ο υφυπουργός βρέθηκε επανειλημμένα στη Λέσβο για να διαχειριστεί την κατάσταση.

«Ήρθατε για να πείτε τον υφυπουργό “αυτοφωράκια” επειδή πήγε 4 φορές στο πεδίο, κοντά σε αυτούς που θέλετε να σας εκλέξουν», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Σχοινάς κατηγόρησε επίσης τον κ. Δουδωνή ότι μετέβη στη Λέσβο για να στηρίξει όσους, όπως ανέφερε, «κήρυξαν μονομερώς το τέλος της ιχνηλάτησης», κάτι που σύμφωνα με τον ίδιο θα έθετε τη χώρα εκτός κοινοτικής νομιμότητας.

«Εάν η Οξφόρδη διδάσκει ότι έτσι γίνεσαι βουλευτής στη Λέσβο, τότε κάτι κάνει λάθος η Οξφόρδη», ανέφερε με αιχμηρό τρόπο.

Νέα αντιπαράθεση για τις προσωπικές αναφορές

Ο Παναγιώτης Δουδωνής απάντησε και στις προσωπικές αναφορές του υπουργού, χαρακτηρίζοντάς τες «αισχρές και ανοίκειες προσβολές».

«Δεν σας άκουσα να λέτε ότι σας τις μάθανε στις Βρυξέλλες», ανέφερε, αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο ο κ. Σχοινάς επέλεξε να απαντήσει.

Παρέμβαση Καββαδά για τον χαρακτηρισμό «αυτοφωράκιας»

Στην αντιπαράθεση παρενέβη και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάσης Καββαδάς, ο οποίος υπερασπίστηκε την παρουσία του στη Λέσβο.

Ο κ. Καββαδάς σημείωσε ότι αποτελεί υποχρέωσή του να βρίσκεται όπου υπάρχει πρόβλημα και κάλεσε τον κ. Δουδωνή να ανακαλέσει τον χαρακτηρισμό που χρησιμοποίησε.

Η συζήτηση του νομοσχεδίου, πάντως, μετατράπηκε σε πεδίο πολιτικής σύγκρουσης, με την υπόθεση της Λέσβου να λειτουργεί ως αφορμή για μια ευρύτερη αντιπαράθεση γύρω από τη διαχείριση κρίσεων, την παρουσία των κυβερνητικών στελεχών στο πεδίο και τον πολιτικό τρόπο άσκησης κριτικής.