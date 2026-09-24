Τραγωδία σημειώθηκε στην Κασπία Θάλασσα, κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης του Καζακστάν, όταν η απότομη επιδείνωση του καιρού οδήγησε σε δυστύχημα με θύματα μέλη των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας του Καζακστάν, τουλάχιστον εννέα στρατιωτικοί έχασαν τη ζωή τους, ενώ επτά ακόμη παραμένουν αγνοούμενοι.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 19 στρατιωτικοί παρασύρθηκαν στα ανοιχτά. Οι εννέα από αυτούς σκοτώθηκαν», ανέφερε το υπουργείο, διευκρινίζοντας ότι τρεις άνθρωποι έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής.

🇰🇿 BREAKING: 9 SOLDIERS KILLED DURING MILITARY DRILLS IN KAZAKHSTAN



Nine Kazakh servicemen have died after a military exercise on the Caspian Sea turned deadly.



According to Kazakhstan’s Defense Ministry, 19 servicemen were swept into the sea after weather conditions suddenly… — XPRESS (@Xpress_24_7) September 24, 2026

Οι σφοδροί άνεμοι χτύπησαν την άσκηση

Το δυστύχημα σημειώθηκε στα ανοιχτά της περιοχής Μανγκουιστάου, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής άσκησης «Άμυνα της Κασπίας 2026».

Οι αρχές κάνουν λόγο για ραγδαία αλλαγή των καιρικών συνθηκών και ιδιαίτερα για σφοδρούς ανέμους, οι οποίοι φαίνεται να έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο περιστατικό.

Στην άσκηση συμμετείχαν δυνάμεις του Πολεμικού Ναυτικού του Καζακστάν, μονάδες της ακτοφυλακής αλλά και η Πολεμική Αεροπορία, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Ο Τοκάγιεφ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων

Ο πρόεδρος του Καζακστάν Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγιεφ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες και στους συγγενείς των στρατιωτικών που έχασαν τη ζωή τους.

Ο Καζάκος πρόεδρος έδωσε εντολή στην κυβερνητική επιτροπή που συγκροτήθηκε να λάβει «όλα τα απαραίτητα μέτρα» ώστε να διερευνηθούν οι συνθήκες της τραγωδίας και να παρασχεθεί βοήθεια στις οικογένειες των θυμάτων.

Παράλληλα, με προεδρικό διάταγμα, η 25η Σεπτεμβρίου 2026 κηρύχθηκε ημέρα εθνικού πένθους στη χώρα.

Κυβερνητική επιτροπή για τη διερεύνηση του δυστυχήματος

Ο πρωθυπουργός του Καζακστάν Ολζάς Μπεκτενόφ ανακοίνωσε τη σύσταση κυβερνητικής επιτροπής, η οποία θα εξετάσει τα αίτια του δυστυχήματος.

Η επιτροπή καλείται να διαπιστώσει πώς εξελίχθηκε το περιστατικό, ποιος ήταν ο ρόλος των ακραίων καιρικών συνθηκών και αν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια της άσκησης.

«Μια πολύ θλιβερή ημέρα για το Καζακστάν»

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Καζακστάν Ρομάν Βασιλένκο εξέφρασε δημόσια τη θλίψη του για την απώλεια των στρατιωτικών.

Σε ανάρτησή του στο Χ έγραψε:

«Μια πολύ θλιβερή ημέρα για το Καζακστάν. Στρατιωτικοί έχασαν τη ζωή τους σε ένα περιστατικό κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης στην Κασπία Θάλασσα. Τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες και τους φίλους τους, και οι σκέψεις μας σε όσους ακόμη περιμένουν νέα».

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης παραμένουν σε εξέλιξη, ενώ η χώρα βρίσκεται σε περίοδο εθνικού πένθους για τους στρατιωτικούς που χάθηκαν εν ώρα υπηρεσίας.