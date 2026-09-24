Η παχυσαρκία δεν είναι πλέον μόνο ένα ζήτημα εμφάνισης ή προσωπικών επιλογών. Αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις δημόσιας υγείας στην Ευρώπη, με τεράστιες επιπτώσεις τόσο στη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων όσο και στην οικονομία των κρατών.

Νέα έκθεση με τίτλο «Η Οικονομική Επιβάρυνση από το Αυξημένο Σωματικό Βάρος και την Παχυσαρκία στην Ευρώπη», που εκπονήθηκε από το Γραφείο Οικονομικών της Υγείας (OHE) για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων και Συνδέσμων (EFPIA), αποτυπώνει το μέγεθος του προβλήματος σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Τα στοιχεία είναι εντυπωσιακά: το 56% του ευρωπαϊκού πληθυσμού είναι υπέρβαρο ή ζει με παχυσαρκία, ενώ το ίδιο ισχύει για ένα στα τρία παιδιά.

278.000 θάνατοι και 8 εκατομμύρια χαμένα χρόνια υγιούς ζωής

Στις χώρες που εξετάστηκαν – Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ρουμανία και Ηνωμένο Βασίλειο – η επιβάρυνση από το αυξημένο σωματικό βάρος αποτυπώνεται σε χιλιάδες χαμένες ζωές και εκατομμύρια χαμένα χρόνια υγιούς ζωής.

Η μελέτη καταγράφει περίπου 278.000 θανάτους που συνδέονται με την παχυσαρκία και το αυξημένο βάρος, ενώ συνολικά χάνονται περίπου 8 εκατομμύρια έτη υγιούς ζωής.

Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται μόνο στις ασθένειες που προκαλεί ή επιδεινώνει η παχυσαρκία, αλλά επηρεάζουν ολόκληρη την κοινωνία: από τα συστήματα υγείας μέχρι την αγορά εργασίας.

Ο «βαρύς» λογαριασμός της παχυσαρκίας στην οικονομία

Η οικονομική διάσταση του προβλήματος είναι εξίσου μεγάλη. Στις οκτώ ευρωπαϊκές χώρες που μελετήθηκαν, το ετήσιο κόστος που σχετίζεται με το αυξημένο σωματικό βάρος αντιστοιχεί στο 0,6% έως 1,4% του ΑΕΠ.

Ένα σημαντικό μέρος αυτού του κόστους δεν αφορά μόνο νοσηλείες και θεραπείες, αλλά και τις απώλειες στην εργασία:

πρόωροι θάνατοι

απουσίες εργαζομένων

μειωμένη παραγωγικότητα

αδυναμία συμμετοχής στην εργασία

χρόνος φροντίδας ασθενών από οικογένειες

Σύμφωνα με την έκθεση, σε ορισμένες χώρες οι απώλειες παραγωγικότητας αντιστοιχούν ακόμη και στο 58% του συνολικού κόστους.

Η Ελλάδα πληρώνει 3,4 δισ. ευρώ κάθε χρόνο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τη χώρα μας. Στην Ελλάδα, το αυξημένο σωματικό βάρος και η παχυσαρκία συνδέονται με ετήσια οικονομική επιβάρυνση 3,4 δισ. ευρώ, δηλαδή περίπου 328 ευρώ ανά κάτοικο. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 1,4% του ελληνικού ΑΕΠ.

Από αυτό το κόστος:

2,3 δισ. ευρώ (68%) αφορούν άμεσες δαπάνες υγείας

1,1 δισ. ευρώ (32%) αφορούν έμμεσες οικονομικές απώλειες

Οι μεγαλύτερες δαπάνες υγείας συνδέονται κυρίως με:

τον διαβήτη τύπου 2 (περίπου 900 εκατ. ευρώ)

τις μυοσκελετικές παθήσεις (400 εκατ. ευρώ)

τα καρδιαγγειακά νοσήματα (200 εκατ. ευρώ)

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η ζυγαριά, είναι οι ασθένειες που ακολουθούν

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι ο αυξημένος Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) συνδέεται με σημαντικό ποσοστό της απώλειας υγιούς ζωής από συγκεκριμένες παθήσεις.

Ειδικότερα, το αυξημένο βάρος σχετίζεται με:

σχεδόν 60% της απώλειας ετών υγιούς ζωής από διαβήτη τύπου 2

περίπου 45% από παθήσεις του πεπτικού συστήματος,

περίπου 32% από χρόνια νεφρική νόσο.

Η παχυσαρκία λειτουργεί συχνά ως ένας κρίκος σε μια αλυσίδα προβλημάτων που μπορεί να οδηγήσει σε χρόνια νοσήματα και μειωμένη ποιότητα ζωής.

Οι ειδικοί ζητούν αλλαγή προσέγγισης: «Δεν είναι θέμα θέλησης μόνο»

Η έκθεση προτείνει μια διαφορετική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, με έμφαση στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την πρόσβαση σε θεραπεία.

Μεταξύ των βασικών προτάσεων είναι:

η επίσημη αναγνώριση της παχυσαρκίας ως χρόνιας νόσου

η αντιμετώπιση του κοινωνικού στίγματος

καλύτερη πρόσβαση σε προγράμματα πρόληψης και θεραπείας

επενδύσεις σε δεδομένα που θα αποδεικνύουν τα οφέλη των παρεμβάσεων

ένταξη της παχυσαρκίας στις ευρωπαϊκές πολιτικές για την αντιμετώπιση καρδιαγγειακών νοσημάτων

Η λογική πίσω από τις προτάσεις είναι ότι η παχυσαρκία δεν αφορά μόνο το άτομο, αλλά αποτελεί ζήτημα που επηρεάζει τα συστήματα υγείας, την οικονομία και την κοινωνική συνοχή.

Η μάχη που ξεκινά από την πρόληψη

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι μεγάλο μέρος της επιβάρυνσης μπορεί να περιοριστεί με έγκαιρες παρεμβάσεις: καλύτερη ενημέρωση, πρόληψη από μικρή ηλικία, σωστή διάγνωση και ολοκληρωμένη φροντίδα.

Όπως σημειώνεται στην έκθεση, η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας απαιτεί συνεργασία μεταξύ Πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας και κοινωνίας, ώστε το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί όχι ως προσωπική αποτυχία, αλλά ως μια σύνθετη χρόνια νόσος με κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις.