Νέα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβλήθηκε στην πλασμαφαίρεση, λίγες ώρες πριν από τον θάνατό του, έρχονται στο φως, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται πλέον οι καταθέσεις εργαζομένων της κλινικής, αλλά και οι ουσίες που φέρεται να χορηγήθηκαν στον τραγουδιστή.

Η 56χρονη γιατρός και ο 58χρονος σύζυγός της, οι οποίοι κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού αντιμετωπίζοντας κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για όσα συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με καταθέσεις εργαζομένων που παρουσιάστηκαν στο Live News, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εκφράσει επιφυλάξεις για την πλασμαφαίρεση, ενώ προσωπικό της κλινικής φέρεται να είχε προειδοποιήσει τη γιατρό για το μικρό χρονικό διάστημα που είχε μεσολαβήσει από την υδροθεραπεία.

Παρά τις προειδοποιήσεις, σύμφωνα με τις ίδιες καταθέσεις, η 56χρονη επέμεινε να γίνει η πλασμαφαίρεση την επόμενη ημέρα.

«Εσείς δεν είσαστε γιατρίνες. Εγώ είμαι γιατρός και ξέρω τι κάνω»

Νοσηλεύτρια της κλινικής περιέγραψε στο Live News όσα συνέβησαν την προηγούμενη ημέρα του θανάτου του τραγουδιστή. Όπως είπε, ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ζητήσει να κάνει υδροθεραπεία, καθώς είχε υποβληθεί στην ίδια θεραπεία στο παρελθόν, το 2021.

«Αυτός το ήθελε. Εκείνος ήθελε να κάνει υδροθεραπεία γιατί είχε ξανακάνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η υδροθεραπεία, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, διήρκεσε περίπου 15 λεπτά και ο τραγουδιστής αποκοιμήθηκε κατά τη διάρκειά της. Για την πλασμαφαίρεση που ακολούθησε την επόμενη ημέρα, η νοσηλεύτρια υποστήριξε ότι το προσωπικό είχε εκφράσει την αντίθεσή του.

«Τη συμβουλέψαμε όλοι να μην πάει την επόμενη μέρα ο άνθρωπος για θεραπεία, διότι από μηχάνημα σε μηχάνημα πρέπει να περάσουν 48 ώρες», είπε. Σύμφωνα με την ίδια, η γιατρός αντέδρασε λέγοντας: «Εσείς δεν είσαστε γιατρίνες. Εγώ είμαι γιατρός και εγώ ξέρω τι κάνω», και έκλεισε στον τραγουδιστή ραντεβού για την επόμενη ημέρα.

Η νοσηλεύτρια υποστήριξε ακόμη ότι ο Μαζωνάκης «δεν ήθελε να πάει» και ότι έφτασε στην κλινική «κάπως πιεσμένος» για να κάνει τη θεραπεία.

Στο μικροσκόπιο οι κατασταλτικές ουσίες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις Αρχές παρουσιάζει πλέον το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη κατασταλτική ουσία πριν από την πλασμαφαίρεση.

Το στοιχείο αυτό δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία αναμένονται. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται εάν χορηγήθηκε προποφόλη ή μιδαζολάμη. Πρόκειται για δύο διαφορετικές ουσίες, με το Live News να επισημαίνει ότι η μιδαζολάμη έχει αντίδοτο, ενώ η προποφόλη δεν διαθέτει συγκεκριμένο αντίδοτο.

Στις καταθέσεις των εργαζομένων αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, οι λέξεις «προποφόλη», «απινιδωτής» και «Anexate», με την τελευταία να παραπέμπει σε αντίδοτο της μιδαζολάμης.

Παράλληλα, στο επίκεντρο βρίσκονται και οι τηλεφωνικές επικοινωνίες που έγιναν από το ιατρείο μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή.

«Μου ζήτησε να ρωτήσω αν υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη»

Η 5η εργαζόμενη της κλινικής, η οποία κατέθεσε στις 24 Σεπτεμβρίου, περιέγραψε στο Live News τις στιγμές μετά την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως είπε, το πρώτο τηλεφώνημα έγινε περίπου στις 16:10 με 16:15 σε αναισθησιολόγο, έπειτα από εντολή της γιατρού, προκειμένου να πληροφορηθούν εάν υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη.

«Η γιατρός μου ζήτησε να ρωτήσω αν υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη. Η απάντηση της αναισθησιολόγου ήταν ότι δεν υπάρχει», ανέφερε.

Ακολούθησε τηλεφώνημα στον άνθρωπο από τον οποίο είχε προμηθευτεί το ιατρείο τον απινιδωτή, καθώς, σύμφωνα με την ίδια, υπήρχε πρόβλημα με τη λειτουργία του.

Η εργαζόμενη περιέγραψε επίσης τον πανικό που επικράτησε εκείνη την ώρα στην κλινική.

«Κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά γύρω στις 16:00, μέχρι τότε όλα ήταν ήρεμα στο ιατρείο. Μετά από εκεί φώναξε πρώτα τον σύζυγό της […] υπήρχε μια μεγάλη κινητοποίηση, ένας πανικός», είπε.

«Δεν προβλέπεται μέθη στην πλασμαφαίρεση»

Η ίδια εργαζόμενη ανέφερε ακόμη ότι η χορήγηση μέθης δεν προβλέπεται κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

«Δεν προβλέπεται από το πρωτόκολλο. Δεν κάνουν μέθη όσοι κάνουν το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης», είπε, προσθέτοντας ότι κάποιοι ασθενείς μπορεί να αποκοιμούνταν λόγω της μεγάλης διάρκειας της διαδικασίας.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το ίδιο βράδυ της κατάθεσής της δέχθηκε τηλεφώνημα από τη γιατρό, η οποία φέρεται να της ζήτησε να αναφέρει διαφορετική ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στην κλινική.

«Μου είπε να πω τη συγκεκριμένη ώρα, ότι ο τραγουδιστής ήρθε γύρω στις 15:00 με 15:30, ενώ ήρθε στις 14:00», ανέφερε.

Η καθοδήγηση των εργαζομένων

Η νοσηλεύτρια αναφέρθηκε ακόμη στις συνθήκες που επικράτησαν μετά την αποχώρηση του ΕΚΑΒ και τη μεταφορά του Γιώργου Μαζωνάκη στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Όπως υποστήριξε, οι εργαζόμενες καθάρισαν τον χώρο, διευκρινίζοντας ότι, κατά την ίδια, δεν πείραξαν στοιχεία που σχετίζονταν με την υπόθεση.

Παράλληλα, ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια προηγούμενου ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, στον χώρο υπήρχε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, αλλά οι ελεγκτές, όπως είπε, δεν άνοιξαν την πόρτα του δωματίου όπου βρισκόταν.

Οι καταγγελίες για τις «θεραπείες»

Στο μεταξύ, στο Live News παρουσιάστηκαν και άλλες καταγγελίες σχετικά με τη δραστηριότητα της 56χρονης γιατρού και του συζύγου της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η γιατρός φέρεται να χρησιμοποιούσε εκφράσεις όπως «θα σε κάνω καινούργιο», «θα σε κάνω τούρμπο» και «θα στα καθαρίσω όλα», προκειμένου να πείσει πελάτες να ακολουθήσουν τις θεραπείες που πρότεινε.

Παρουσιάστηκαν ακόμη αναφορές για μεγάλα χρηματικά ποσά που φέρεται να είχαν καταβάλει ορισμένοι πελάτες, αλλά και για εξετάσεις και σκευάσματα που χορηγούνταν στο πλαίσιο των συγκεκριμένων θεραπειών.

Όλα τα παραπάνω εξετάζονται πλέον στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ κρίσιμο θεωρείται το αποτέλεσμα των τοξικολογικών εξετάσεων, το οποίο αναμένεται να δώσει απαντήσεις για το εάν και ποια κατασταλτική ουσία χορηγήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη πριν από την πλασμαφαίρεση.