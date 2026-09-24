Ο Μούσα Σισοκό παραμένει στον Παναθηναϊκό με τον οποίο έχει συμβόλαιο ως τον Ιούνιο του 2027 και η αγγλική Sun ασχολείται με την περίπτωσή του.

Ο 37χρονος Γάλλος χαφ ήξερε ότι δεν υπολογιζόταν από τον Τζέικομπ Νίστρουπ και πως το ιδανικό σενάριο για τους «πράσινους» θα ήταν το να αποχωρήσει εντός του καλοκαιριού, κάτι τέτοιο όμως δεν έγινε.

Ο Σισοκό, ο οποίος παίρνει κάτι περισσότερο από 500.000 λίρες τον χρόνο, δεν είχε στα χέρια του κάποια καλή πρόταση ενώ δεν έδειξε ενδιαφέρον για μεταγραφή σε ομάδα της Super League 2, με τον Πανιώνιο να εκφράζει το ενδιαφέρον του.

Έτσι, είναι ακόμη στον Παναθηναϊκό και η Sun χαρακτηρίζει «εφιαλτική» την παραμονή του, αν και δεν έχει κάποιο παράπονο από την ΠΑΕ και από την αντιμετώπιση που έχει από όλους.

Ο Σισοκό είχε υπογράψει τον περασμένο Φεβρουάριο στους «πράσινους» έπειτα από εισήγηση του Ράφα Μπενίτεθ και πραγματοποίησε μόλις τέσσερις εμφανίσεις, έχοντας να αντιμετωπίσει μυικό πρόβλημα.