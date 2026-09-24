Η υποψήφια της ακροδεξιάς για την προεδρία, Μαρίν Λεπέν, εξακολουθεί να επιθυμεί την αποχώρηση της Γαλλίας από τη διοικητική δομή του ΝΑΤΟ, αλλά ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση όσο ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.



«Όσο υπάρχει ένας πόλεμος στο κατώφλι της Ευρώπης, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να αναληφθεί δράση προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά φυσικά η βούλησή μου να το πράξω παραμένει» δήλωσε η επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού στο POLITICO την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής Playbook Paris Live.



Η Λεπέν εμφανίζεται ως το φαβορί στις δημοσκοπήσεις για τις κρίσιμες προεδρικές εκλογές της ερχόμενης άνοιξης, όπου θα αναδειχθεί ο διάδοχος του Εμανουέλ Μακρόν.



Τόσο η ίδια όσο και ο υποψήφιος της αριστεράς, Ζαν-Λικ Μελανσόν, τάσσονται υπέρ της αποχώρησης του Παρισιού από τη στρατιωτική συμμαχία, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό και σημαίνει συναγερμό στην έδρα του ΝΑΤΟ σχετικά με τη μελλοντική αμυντική πολιτική της Γαλλίας.



Ο Εθνικός Συναγερμός υποστηρίζει σταθερά την αποχώρηση από το ολοκληρωμένο στρατιωτικό σκέλος της συμμαχίας, ωστόσο οι δηλώσεις της Λεπέν σηματοδοτούν μια ελαφρά αλλαγή στη στάση της.



Τον περασμένο Μάιο, είχε δηλώσει ότι η Γαλλία θα αποχωρούσε κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας της, χωρίς να κάνει αναφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ ο πρόεδρος του κόμματος, Ζορντάν Μπαρντελά, επιθυμούσε να περιμένει την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.



Η Λεπέν και ο Μπαρντελά διεξάγουν κοινή προεκλογική εκστρατεία, με τον 31χρονο πολιτικό να προορίζεται για τη θέση του πρωθυπουργού σε περίπτωση νίκης.

Il y a une semaine, Jordan Bardella était convié, comme président de parti, à la réunion organisée par le président de la République.



Grâce au duo que nous formons, j’ai pu être aux côtés des habitants de Pomas qui ont tout perdu cet été – dans ce village où 95 % des maisons ont… pic.twitter.com/rJs6pRmfPN — Marine Le Pen (@MLP_officiel) September 24, 2026

Παράλληλα, η Λεπέν τόνισε ότι η Γαλλία δεν πρέπει να εμπλακεί σε πόλεμο με τη Ρωσία, μια πυρηνική δύναμη, απορρίπτοντας την άποψη ότι η χώρα βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε σύγκρουση με τη Μόσχα, παρά τις υβριδικές επιθέσεις του Κρεμλίνου κατά ευρωπαϊκών κρατών.



Δημοσιεύοντας μια ανακοίνωση που καταδίκαζε τη Ρωσία την περασμένη εβδομάδα, η Λεπέν και ο Μπαρντελά προσπάθησαν να αποκρούσουν τις επιθέσεις των πολιτικών τους αντιπάλων από την κεντροδεξιά και την κεντροαριστερά, οι οποίοι συχνά τους κατηγορούν ως συμμάχους του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.



Ωστόσο, η Λεπέν επανέλαβε την Πέμπτη τη δέσμευσή της να διακόψει την οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία εάν κερδίσει τις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους.

«Μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τους στρατιώτες τους και τη στρατιωτική τους ηγεσία και να τους παράσχουμε στρατιωτική βοήθεια. Δεν μπορούμε πλέον να παρέχουμε οικονομική βοήθεια στην Ουκρανία και λυπόμαστε γι’ αυτό» σημείωσε χαρακτηριστικά.



Παρ’ όλα αυτά, δεν αντιτάχθηκε στη «Συμμαχία των Προθύμων», μια ομάδα υπό την ηγεσία της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου που στοχεύει στην παροχή στρατιωτικής παρουσίας στην Ουκρανία μόλις τελειώσει ο πόλεμος.



«Μια πιθανή ειρηνευτική δύναμη που θα είναι στην πραγματικότητα πολύ παρόμοια με τους ειρηνευτές του ΟΗΕ μου φαίνεται απολύτως εφικτή. Και αν η Συμμαχία των Προθύμων είναι ένας από τους όρους για τη διαπραγμάτευση μιας εκεχειρίας, τότε προφανώς θα ήμουν υπέρ της προώθησης αυτής της πρότασης» κατέληξε στο POLITICO.