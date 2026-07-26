Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, που ενεπλάκη σε μια διπλωματική κρίση με τη Βραζιλία αυτό το Σαββατοκύριακο, κατηγόρησε σήμερα τη βραζιλιάνικη κυβέρνηση, το Μεξικό και το Δημοκρατικό κόμμα των ΗΠΑ ότι χρηματοδότησαν μια εκστρατεία κατά της χώρας του, σε μια προφανή αναφορά στις επικρίσεις που δέχτηκε η Αργεντινή και η εθνική ομάδα της στο περιθώριο του Μουντιάλ.

«Ποιος έβαλε τα περισσότερα χρήματα σε αυτήν την εκστρατεία κατά της Αργεντινής; Η κυβέρνηση της Βραζιλίας. Το 25% των πόρων προέρχονταν από την κυβέρνηση της Βραζιλίας», ισχυρίστηκε ο Μιλέι σε μια συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό Mitre. «Και, μετά, μιλάνε για παρέμβαση» (σ.σ. στις εκλογές της Βραζιλίας), συνέχισε, προσθέτοντας: «Επιπλέον, αυτή η εκστρατεία χρηματοδοτήθηκε από το Μεξικό, από το Δημοκρατικό κόμμα των ΗΠΑ».

Η Μπραζίλια ανακάλεσε σήμερα για διαβουλεύσεις τον πρέσβη της στο Μπουένος Άιρες λόγω των «προσβλητικών δηλώσεων» που έκανε χθες ο Μιλέι σε βάρος του Βραζιλιάνου ομολόγου του και ενός δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου.