Ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά πως βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση. Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στίβου που διεξάγεται στον Βόλο, ο Έλληνας πρωταθλητής πέτυχε άλμα στα 8,66 μέτρα, ισοφαρίζοντας το πανελλήνιο ρεκόρ στο μήκος που κρατούσε ο Λούης Τσάτουμας από τον Ιούνιο του 2007.

Η επίδοση του Τεντόγλου αποτελεί παράλληλα την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία του στην κορυφή του αγωνίσματος.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης είχε δείξει από νωρίς τις διαθέσεις του, καθώς και στη δεύτερη προσπάθειά του στον τελικό έφτασε στα 8,66 μ. Ωστόσο, το συγκεκριμένο άλμα δεν μπορούσε να αναγνωριστεί ως ισοφάριση του πανελληνίου ρεκόρ, καθώς ο άνεμος μετρήθηκε στα +2,7 μ./δευτ., πάνω από το επιτρεπτό όριο.

Το τρίτο του άλμα ήταν αυτό που πέρασε στην ιστορία. Με άνεμο +1,0 μ./δευτ., εντός των κανονισμών, ο Τεντόγλου προσγειώθηκε στα 8,66 μ. και έγραψε ξανά το όνομά του δίπλα σε μια κορυφαία επίδοση του ελληνικού στίβου.

Ο Έλληνας πρωταθλητής είχε επίσης μια εξαιρετική πέμπτη προσπάθεια, με άλμα στα 8,64 μ., ενώ στην πρώτη του εμφάνιση στον τελικό σημείωσε 8,52 μ.

Στην τέταρτη προσπάθειά του η μέτρηση έδειξε 7,05 μ., ωστόσο το άλμα δεν ολοκληρώθηκε κανονικά, καθώς ο Τεντόγλου δεν πραγματοποίησε προσγείωση στο σκάμμα.

Με τις επιδόσεις του στον Βόλο, ο Μίλτος Τεντόγλου δείχνει πως βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα ενόψει των μεγάλων διοργανώσεων της σεζόν.