Η Δανάη Μιχαλάκη άνοιξε την καρδιά της σε συνέντευξή της μιλώντας για τη νέα καθημερινότητα που έχει διαμορφωθεί μετά τη γέννηση της κόρης της. Η ηθοποιός αναφέρθηκε στις σκέψεις της γύρω από τη μητρότητα, στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται πλέον τον εαυτό της, αλλά και στη σχέση της με τον σύζυγό της, Γιώργο Παπαγεωργίου.

Η Σύρος, η Αθήνα και το περιβάλλον στο οποίο θέλει να μεγαλώσει η κόρη της

Με αφορμή τα παιδικά της χρόνια στη Σύρο, η ηθοποιός εξήγησε στο περιοδικό Vita, γιατί θεωρεί ότι μια μικρότερη κοινωνία προσφέρει διαφορετικές συνθήκες για την ανατροφή ενός παιδιού.

«Η Σύρος και η Αθήνα είναι σαν να λέμε άσπρο και μαύρο. Στο άσπρο, σίγουρα είναι πιο εύκολο να μεγαλώσεις ένα παιδί. Η Σύρος είναι μια μικρή κοινωνία, όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους. Στην Αθήνα, εάν συμβεί κάτι, δεν θα πει κανείς: “Α, είναι η Έλλη, η κόρη του Γιώργου και της Δανάης”. Δεν υπάρχει σε μια μεγάλη πόλη αυτή η οικειότητα, η μεγαλύτερη θα έλεγα ασφάλεια, γιατί κατά τη γνώμη μου πουθενά δεν μπορείς να νιώσεις ασφάλεια εκατό τοις εκατό».

«Δεν υπάρχει κάτι που δεν θα έκανα για τη μικρή»

Η Δανάη Μιχαλάκη μίλησε και για τις αλλαγές που έφερε η μητρότητα στην προσωπικότητά της, παραδεχόμενη ότι μαζί με τη δύναμη εμφανίζονται και νέοι φόβοι.

Αρχικά σημείωσε:

«Και τα δύο. Λόγω ενστίκτου, κάνεις πράγματα που ούτε η ίδια πίστευες ότι μπορείς και από την άλλη, θέλοντας και μη, γεννιούνται κάποιοι φόβοι που ίσως φανταζόσουν ότι δεν θα σε απασχολούσαν ποτέ. Εγώ νιώθω ότι έχω μια ισορροπία, δεν έχω πολλούς φόβους. Το σίγουρο είναι ότι οι μαμάδες είμαστε πολύ δυνατές και μπορούμε να κάνουμε τα πάντα».

Στη συνέχεια εξήγησε τι ανακάλυψε για τον εαυτό της μετά τη γέννηση της κόρης της.

«Ανακάλυψα ακριβώς αυτό, ότι δεν υπάρχει κάτι που δεν θα έκανα για τη μικρή, ότι έχω μέσα μου μια απίστευτη δύναμη. Αυτή η δύναμη σημαίνει πολλά: σημαίνει αντοχή, σημαίνει θέληση. Θέληση να είμαι καλά, να είμαι δημιουργική, να είμαι εγώ ένας καλύτερος άνθρωπος ώστε να γίνω το καλύτερο παράδειγμα για εκείνη».

Όσα είπε για τον Γιώργο Παπαγεωργίου και την κοινή τους ζωή

Η ηθοποιός στάθηκε και στη σχέση της με τον Γιώργο Παπαγεωργίου, επισημαίνοντας ότι το γεγονός πως ανήκουν στον ίδιο επαγγελματικό χώρο λειτουργεί υποστηρικτικά στην καθημερινότητά τους.

«Έχω δίπλα μου έναν άνθρωπο που εμπιστεύομαι και θαυμάζω. Μου αρέσει πολύ που είμαστε στο ίδιο επάγγελμα και έχουμε κοινά ενδιαφέροντα, γιατί υπάρχει κατανόηση, συνεννόηση και στήριξη σε όλα, στα ωράρια, στην κούραση, στο στρες…».

Παράλληλα διευκρίνισε ότι όταν επιστρέφουν στο σπίτι, η συζήτηση δεν περιστρέφεται αποκλειστικά γύρω από τη δουλειά.

«Όταν επιστρέφουμε σπίτι από τη δουλειά, θα πούμε τα νέα μας, αλλά, όχι, δεν μιλάμε όλη την ώρα για τα επαγγελματικά μας. Υπάρχουν άλλωστε τόσα άλλα πράγματα να πούμε».